أخبار ريال مدريد: فتى ليفربول يرفض الريال بسبب صلاح وكامافينجا يريد الانضمام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 31 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أودريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 31 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 31 مايو 2020:

إليوت رفض ريال مدريد بسبب محمد صلاح

أفادت صحيفة "ذي أتليتيك" أن لاعب ليفربول الشاب هارفي إليوت رفض فرصة التعاقد مع ريال مدريد بعد أن أتيحت له فرصة مقابلة قائد النادي سيرجيو راموس.

وأوضح إليوت أنه رفض الفرصة بسبب عدم رضاه عن تدخل الإسباني على محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي تسببت في إصابته في الكتف.

ريال مدريد لن يضم أي لاعب هذا الصيف

أفادت ماركا أن ريال مدريد لن يضم أي لاعب في سوق الانتقالات القادمة.

مع توقعات تشير إلى أنه قد يخسر 150 مليون يورو بسبب عودة الدوري الإسباني بدون جمهور، تم تأجيل التحركات نحو إرلنج هالاند من دورتموند وإدواردو كامافينجا من رين.

كامافينجا يختار ريال مدريد

أفادت آس أن لاعب خط وسط رين إدواردو كامافينجا اتخذ قراراً بالانضمام إلى ريال مدريد .

كان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا محل اهتمام من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن تقاليد الريال وأسطورة زين الدين زيدان ساعدته في اتخاذ قراره.

رين يستبعد رحيل كامافينجا

استبعد رئيس رين نيكولاس هولفيك رحيل إدواردو كامافينجا هذا الصيف، رغم ارتباط لاعب خط الوسط بالانضمام لريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار أشارت إلى أن الريال مهتم بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، حيث يبحث عن بديل لكاسيميرو.

ومع ذلك، قال هولفيك أن كامافينجا الذي يمتد عقده حتى عام 2022، سيبقى في رين لموسم آخر على الأقل.

انفراجه في تجديد عقد ألابا مع بايرن ميونخ

أشار دافيد ألابا إلى أن عملية تجديد عقده مع بايرن ميونخ قد تتم في الأسابيع القليلة القادمة.

وبعد التجديد مع مانويل نوير أشار هانزي فليك إلى أنه حريص على استمرار النمساوي الدولي مع البافاري.

وينتهي عرض الظهير الأيسر مع الفريق في صيف 2021، ويحظى باهتمام طرفي الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد .