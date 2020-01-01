أخبار ريال مدريد: صلاح لا يستبعد الرحيل وكروس يتحدث عن أزمة بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 25 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يوليو 2020:

موهبة جديدة في الطريق لريال مدريد

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد حصل على موهبة جديدة في الدوري الإسباني قبل سوق الانتقالات.

دافيد ميادو لاعب خط وسط موهوب ظهر لأول مرة في المستوى الثالث لفريق سالامانكا، ويشير التقرير إلى أنه كان قريبًا من الانتقال إلى ريال بلد الوليد قبل أن يتحول للريال.

كوبو مطلوب في إشبيلية

وفقًا لصحيفة ماركا عبر أوندا سيرو، فإن إشبيلية حريص على ضم الشاب تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة من ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

لفت النجم الياباني الأنظار في الموسم الأخير في الدوري الإسباني أثناء وجوده على سبيل الإعارة في ريال مايوركا، وسجل لاعب خط الوسط المهاجم أربعة أهداف وتصدى بخمسة تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

ريال مدريد يستهدف جمع 180 يورو في الميركاتو

أفادت تقارير إسبانية أن ريال مدريد يخطط لخروج جماعي من اللاعبين في سوق الانتقالات هذا الصيف.

يتطلع البلانكوس إلى تعزيز الفريق قبل بداية موسم 2020-21 ، وأشارت ماركا إلى أن فلورنتينو بيريز يأمل في جمع 180 مليون يورو من خلال التخلص من اللاعبين الهامشيين.

الاستقرار المالي له أهمية قصوى لجميع الأندية بعد جائحة فيروس كورونا، ويتطلع رئيس الريال إلى إعادة هيكلة الفريق مع المدرب زين الدين زيدان.

جاريث بيل على رأس قائمة الرحلين مع بداية سوق الانتقالات، ويتواجد بها أيضًا خاميس رودريجيز وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش.

محمد صلاح: الاستمرار مع ليفربول؟ لا أحد يعلم ما سيحد

اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي.

وردًا على سؤال لمناقشة طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، ولا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما سيحدث".

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كروس يكشف سر الأزمة بين بيل وريال مدريد

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ، عن بعض الكواليس الخاصة حول مستقبل زميله الويلزي جاريث بيل، والتكهنات حول رحيله عن النادي الإسباني.

صورة بيل انهارت بشكل كبير مع ريال منذ الموسم الماضي وحتى الآن، بسبب هبوط مستواه، وتوتر علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال كروس عن هذه الأزمة:"لا يجب الالتفاف حول الأمر، الوضع غير طبيعي ولا يرضي جميع الأطراف، من المؤكد أنه لم ينتقل لريال مدريد من أجل المشاركة بهذا العدد القليل من المباريات".

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