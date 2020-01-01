أخبار ريال مدريد: كالديرون "ندفع ثمن الصفقة الغبية" وغموض مستقبل زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 23 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020:

رئيس مدريد السابق "الريال يدفع ثمن الصفقة الغبية"

يشعر الرئيس السابق في للسانتياجو برنابيو أن عمالقة الليجا يدفعون ثمن تفريطهم في الهداف التاريخي للنادي.

قال رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد السابق، إن قرار النادي الملكي بالسماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل إلى يوفنتوس في 2018 كان "جنونًا" ، الذي يعتقد أن عمالقة الليجا يدفعون ثمن فراقهم للاعب "تم بيعه بغباء".

بعد تسع سنوات محطمًا للأرقام القياسية في سانتياجو برنابيو، لا يزال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات يحفر أسمه بحروف من ذهب مع يوفنتوس على أساس منتظم على الرغم من أن عمره الآن 35 عامًا.

بينما استمر رونالدو في الازدهار على الأراضي الإيطالية، كافح من تركه في إسبانيا لملء الفراغ الكبير الذي أحدثه رحيله، ظنًا منهم أن هازارد سيملأ هذا الفراغ.

لكن النجم البلجيكي يصارع الإصابات وفينيسيوس جونيور جيد لكن أمامه الكثير ليصبح نصف ما عليه رونالدو الآن.

بوروسيا دورتموند لن يسمح برحيل نجمه إلى ريال مدريد

لا ينوي بوروسيا دورتموند السماح لجيو رينا بالرحيل إلى ريال مدريد ، حسب ما أوردته AS.

اعتاد العمالقة الألمان على رؤية كبار الأندية مهتمة بالمواهب الشابة التي تظهر في فريقهم، ولكنهم لن يسمحوا ولن يفرطوا في لاعب خط الوسط الأمريكي الواعد والذي ينتظره مستقبل مبهر.

راموس قد يغيب عن الكلاسيكو

مدافع وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس مهدد بالغياب عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بالكامب نو.

أُجبر راموس على مغادرة مباراة السبت أمام قادش بعد ضربة في ركبته، ولم يخوض اللاعب مباراة شاختار، مما أثر على دفاع النادي الملكي وكان من أهم اسباب الخسارة هو غياب كابتن ال

ريال مدريد مهتم بمهاجم إيفرتون

يتطلع عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد إلى خطوة لضم لمهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

شهد أداء إيفرتون المتميز صعود العديد من الأبطال، لاعبون مثل جيمس رودريجيز، ومايكل كين، ولوكاس ديني، وريتشارليسون قدموا أداءً جيدًا للغاية، مما أعطى قوة دفع لمحرك إيفرتون، ولكن دومينيك كالفرت لوين هو الشخص الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب أهدافه المذهلة.

أصبح اسم اللاعب اسمًا مألوفًا بسرعة كبيرة، ويراقبه الجميع في أنحاء أوروبا، يعترف المشجعون المحايدون أو حتى المنافسون في الدوري الإنجليزي بحقيقة أن اللاعب الإنجليزي في حالة تفوق.

شبح الرحيل يلاحق زيدان

قد تكون نتيجة الكلاسيكو هي الأمر الحاسم لرحيل أو بقاء زيدان.

سيواجه زين الدين زيدان نهايته في ريال مدريد إذا لم تتحسن نتائج فريقه في المباراتين المقبلتين، حسب صحيفة ليكيب.

مدريد على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الاسباني مع مباراة مؤجلة، لكنه عانى من هزائم محرجة متتالية ضد قادش وشاختار دونيتسك.

مباراتهم التالية هي الكلاسيكو في برشلونة، تليها مباراة في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.