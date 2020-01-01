أخبار ريال مدريد: خطة جديدة لضم هالاند وزيدان يطلب عوار

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 21 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020:

رينيير هو أول خطوة من بيريز لجلب هالاند إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أراد كسب ود بوروسيا دورتموند من خلال الموافقة على إعارة رينيير جيسوس لهم في السوق الصيفية الحالية.

صحيفة "Diaro" ادّعت أن ريال مدريد يحاول تنمية العلاقات أكثر وأكثر مع إدارة دورتموند الحالية من أجل استغلالها بأفضل شكل ممكن الصيف المقبل والحصول على خدمات إرلينج هالاند.

ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع حسام عوار

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد دخل على خط المهتمين بالتعاقد مع حسام عوار، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تقرير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أكبر المعجبين بعوار ويريد أن يضمه إلى سانتياجو برنابيو إذا سمحت الظروف.

ومن المتوقع ألا تقل تكلفة الحصول على توقيع عوار عن 50 مليون يورو، وبالنسبة لزيزو فإن التعاقد مع لاعب وسط ملعب ضرورة ملحة، وتحديدًا عوار هو أولويته التي يصر عليها.

زيدان يمنح الضوء الأخضر لرحيل ريجيلون

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن زين الدين زيدان قد منح الضوء الأخضر لسيرخيو ريجيلون للانضمام إلى تشيلسي في السوق الحالية.

تشيلسي أنهى اتفاقه مع اللاعب على البنود الشخصية ويتبقى فقط الاتفاق مع الملكي، الذي لا يبدو ممانعًا لرحيل لاعبه المُعار إلى إشبيلية بالموسم المنقضي.

توتنهام مهتم بالتعاقد مع خاميس رودريجيز

تشير الصحف الإنجليزية إلى أن توتنهام ينوي الدخول في صراع التعاقد مع خاميس رودريجيز.

اللاعب سيرحل لا محالة هذا الصيف، وسط ترقب من أتلتيكو مدريد على وجه الخصوص، لكن قد يُغري خاميس فكرة العمل مع جوزيه مورينيو إذا ما نجحت إدارة السبيرز في منحه عرض مادي جيد.

مورينيو ينقذ ريال مدريد من بيل

تؤكد التقارير الصحفية الواردة من الصحف البريطانية أن جوزيه مورينيو سيبذل كل جهده هذا الصيف للحصول على خدمات جاريث بيل.

قرار بيل لا يزال نفسه، يود الاستمرار في مدريد في ظل الراتب العالي الذي يتقاضاه، لكن توتنهام سيحاول تغيير رأيه وعرض راتب مرتفع أيضًا.