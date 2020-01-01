أخبار ريال مدريد: مورينيو آخر أمل لإنقاذ السوق

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 20 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 20 أغسطس 2020:

مورينيو ينقذ ريال مدريد من بيل

تؤكد التقارير الصحفية الواردة من الصحف البريطانية أن جوزيه مورينيو سيبذل كل جهده هذا الصيف للحصول على خدمات جاريث بيل.

قرار بيل لا يزال نفسه، يود الاستمرار في مدريد في ظل الراتب العالي الذي يتقاضاه، لكن توتنهام سيحاول تغيير رأيه وعرض راتب مرتفع أيضًا.

ميلان يحاول التعاقد مع موهبة ريال مدريد

يضع ميلان عينه نصب الحصول على خدمات أوسكار رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار إلى ليجانيس في الموسم المنقضي.

خيتافي هو الآخر يسعى للتعاقد مع رودريجيز، بينما تساور إدارة ميلان بعض الشكوك تجعلهم غير متيقنين من إرسال عرضهم الأول لضم اللاعب بعد.

زيدان يكشف لحظته الأكثر سعادة

لا يتوقف زين الدين زيدان عن تذكر لحظة تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم كلحظة من أفضل لحظات حياته.

الفرنسي قال في آخر تصريحاته "بالنسبة لي، لقد كان التتويج بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم من أسعد أيام حياتي".

ريجيلون يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي

يرغب سيرخيو ريجيلون الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مطالب ريال مدريد قد تكون مشكلة بالنسبة لتشيلسي، وفقًا للتقارير.

قدم الظهير الأيسر الإسباني موسمًا رائعًا على سبيل الإعارة في إشبيلية وهو على رادار البلوز، حيث يتطلع فرانك لامبارد إلى إصلاح فريقه هذا الصيف.

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

وفقًا لـ le10Sport نقلاً عن ديلي إكسبريس، فإن وقت بنزيما في ريال مدريد سينتهي في نهاية الموسم المقبل 2020/21.

علاوة على ذلك، فإن المرشح الرئيسي ليحل محله هو روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان.

كان لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق في حالة استثنائية خلال موسمه الأول في إيطاليا، وكانت ثنائيته ضد شاختار دونيتسك في نصف نهائي الدوري الأوروبي هي المباراة العاشرة على التوالي التي يسجلها فيها في المسابقة.