أخبار ريال مدريد: مستقبل بوجبا وهالاند وأزمة اقتصادية جديدة تظهر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 25 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020:

راتب بيل يقتل حلم مورينيو في ضمه

يبدو أن جوزيه مورينيو لن يحقق مراده هذا الصيف، حيث أنه لا أحد يستطيع أن يدفع لجاريث بيل الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن الشائعات حول اهتمام توتنهام بخدمات جاريث بيل تزداد في الأيام الأخيرة، ولكن ذلك سيكون صعبًا بسبب راتب النجم الويلزي.

وأوضحت المصادر المقربة من بيل أنه لن يتغير شيء في الصيف الحالي حيث أن النجم الويلزي سعيد في ريال مدريد ويريد استكمال مسيرته هناك.

بوجبا وهالاند .. رايولا يغلق الباب أمام ريال مدريد

أغلق وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا الباب في وجه ريال مدريد فيما يخص ضم الفرنسي بول بوجبا أو النرويجي إرلينج هالاند.

رايولا قال "سيبقى بول بوجبا في مانشستر يونايتد، إنه جزء رئيسي من مشروع مهم، حتى في السنوات الأخيرة لم يرغب يونايتد أبدًا في الدخول في مفاوضات لرحيل".

وأردف: "هالاند؟ إنه مكسب مهم لمن حصل عليه وندم كبير لمن لم يحصل عليه بكل تأكيد، إنه بخير في دورتموند هذا ليس وقت الانتقال إلى نادٍ آخر، نحن ندرك جيدًا ما يحدث حاليًا وما يجب أن يتم".

وكيل رويز يؤكد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

أكد وكيل نجم نابولي وإسبانيا فابيان رويز على وجود اهتمام من قبل ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع موكله ولكن ليس في سوق الانتقالات الجارية.

وقال وكيله ميجيل ألفارو مع "كالتشيو ميركاتو": "برسا وريال مدريد مهتمان برويز وسيحاولان ضمه في 2021، لسنا في عجالة من أمرنا".

صديقة يوفيتش تنقله من ريال مدريد إلى ميلان

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن صديقة لوكا يوفيتش ستلعب دورًا في رحيله عن ريال مدريد وانتقاله إلى ميلان هذا الصيف.

وذكرت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان، سيجتمع بإدارة ريال مدريد، لبحث إمكانية انتقال الثلاثي أوسكار رودريجيز، وبراهيم دياز، ولوكا يوفيتش.

وأشاروا في إيطاليا إلى أنه سيكون من الضروري أن يغادر المهاجم ريال مدريد إلى ميلان هذا الصيف، حيث أن صديقته وعارضة الأزياء سوفيجا ميلوسيفيتش، يمكن أن يكون لها تأثيرًا كبيرًا على وجهته المقبلة.

ريال مدريد يطلب تخفيض رواتب نجومه للمرة الثانية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيطلب من نجومه تخفيض رواتبهم من جديد بسبب الأزمة المالية التي تضرب النادي.

ويسعى النادي بشكل أساسي من تلك الخطوة لتقليل الخسائر في ميزانية العام، بعدما تعرض للكثير منها بعد أزمة كورونا.