أخبار ريال مدريد: منذ 40 عامًا، زيدان أول مدير فني لم يقوم بأي صفقة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020:

لأول مرة منذ 40 عامًا، ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب!

عاد لاعب الوسط مارتن أوديجارد ، وحارس المرمى أندري لونين، والظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا من فترات الإعارة إلى ريال سوسيداد وريال أوفييدو و بايرن ميونخ ، وأصبحوا الآن جزءًا من الفريق الأول لمدريد في موسم 2020-21.

وقبل انتهاء فترة الانتقالات تداول اهتمام ريال مدريد بنجم ليون حسام عوار، لكن لم تتم الصفقة، وايضًا فوت النادي الملكي الفرصة للتعاقد مجانًا مع كافاني، والذي انضم في اليوم الأخير إلى مانشستر يونايتد.

مودريتش يدعم زميله بالفريق

يعتقد لاعب خط الوسط الحائز على جائزة الكرة الذهبية أن زميله في الفريق، البلجيكي الذي يكافح من أجل الشكل واللياقة البدنية في إسبانيا سيعود للتألق بمجرد التخلص من الإصابة

يقول لوكا مودريتش إن إيدن هازارد لاعب "لا يصدق" وسيثبت الكثير في ريال مدريد بمجرد أن يبتعد عن مشاكل الإصابات التي كانت تعيقه عن التقدم.

ريال مدريد يرفض عروض من الدوري الإنجليزي لنجمه الشاب

رفض ريال مدريد عروض من آرسنال ولييدز يونايتد لنجم الأكاديمية سيزار جيلابير ، الذي لا يرغب هو الآخر في مغادرة سانتياغو برنابيو.

اللاعب الشاب الذي يلعب بمركز خط وسط مهاجم، تألق وظهر بمستوى متميز جدًا، لذلك تمسك به النادي الملكي ورفض رحيله.

ريال مدريد يغير ملعبه في دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الثلاثاء، إن ريال مدريد وشاختار دونيتسك سينتقلان إلى ملاعب مختلفة لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حصل المنافسون في المجموعة B على إذن لتغيير الملاعب التي استخدموها في مسابقة الموسم الماضي.

سيبدأ ريال مدريد استخدام ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مركزه التدريبي عندما يستضيف شاختار في المباراة الافتتاحية للمجموعة يوم 21 أكتوبر.

ريال مدريد حرم يوفيتش من الرحيل لميلان

تؤكد تقارير من الصحافة الإيطالية أن لوكا يوفيتش قد قبل أن يذهب إلى ميلان على سبيل الإعارة وأن يكون بديلًا لزلاتان إبراهيموفيتش، لكن إدارة ريال مدريد أوقفت الصفقة في النهاية.

يرجع ذلك في المقام الأول إلى إعارة بورخا مايورال إلى روما ، الأمر الذي استدعى أن يُبقي النادي الملكي على يوفيتش من أجل أن يتواجد كبديل لكريم بنزيما.