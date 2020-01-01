أخبار ريال مدريد: أزمة في حراسة المرمى ومودريتش يضحي للبقاء في مدريد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 8 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020:

أزمة في حراسة المرمى بعد إصابة كورتوا

غادر حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا المعسكر التدريبي البلجيكي وعاد إلى العاصمة الإسبانية مصابًا بإصابة طفيفة في عضلاته القطنية، وفقًا لتقرير نُشر على موقع Diario AS. إنها ليست إصابة كبيرة ويجب أن يتعافى كورتوا في الوقت المناسب لمباراة مدريد القادمة ضد قادش.

ومع ذلك، قد تكون إصابة كورتوا مشكلة إذا لم يتمكن من اللعب في تلك المباراة، بالنظر إلى أن حارس المرمى الاحتياطي أندريه لونين أثبتت إصابته بفيروس كورونا هذا الأسبوع وسيضطر على الأرجح إلى الحجر الصحي لبعض الوقت قبل أن تظهر نتائج اختباراته سلبية.

مودريتش مستعد للتضحية من أجل البقاء في مدريد

قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد .

النجم الكرواتي ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.

لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.

كامفينجا يضع نفسه تحت أنظار العمالقة

هدف ريال مدريد إدواردو كامافينجا يسجل مع المنتخب الفرنسي هدف رائع ليدخل به التاريخ كثاني أصغر لاعب يسجل مع منخب الديوك.

بوجود فاتي في برشلونة يتوقع الكثيرون أن ريال مدريد لن يتخلى عن كامفينجا الذي سيكون هو المنافس لفاتي في المستقبل.

ريال مدريد يغير ملعبه في دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الثلاثاء، إن ريال مدريد وشاختار دونيتسك سينتقلان إلى ملاعب مختلفة لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حصل المنافسون في المجموعة B على إذن لتغيير الملاعب التي استخدموها في مسابقة الموسم الماضي.

سيبدأ ريال مدريد استخدام ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مركزه التدريبي عندما يستضيف شاختار في المباراة الافتتاحية للمجموعة يوم 21 أكتوبر.

ريال مدريد حرم يوفيتش من الرحيل لميلان

تؤكد تقارير من الصحافة الإيطالية أن لوكا يوفيتش قد قبل أن يذهب إلى ميلان على سبيل الإعارة وأن يكون بديلًا لزلاتان إبراهيموفيتش، لكن إدارة ريال مدريد أوقفت الصفقة في النهاية.

يرجع ذلك في المقام الأول إلى إعارة بورخا مايورال إلى روما ، الأمر الذي استدعى أن يُبقي النادي الملكي على يوفيتش من أجل أن يتواجد كبديل لكريم بنزيما.