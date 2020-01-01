أخبار ريال مدريد: زيدان يُعلن موقف عوار واقتراب خليفة مارسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 4 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 4 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 4 سبتمبر 2020:

زيدان يعلق على إمكانية التعاقد مع عوار

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط نادي ليون الفرنسي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن زيدان تواصل مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إقناعه بالانتقال للفريق.

وفي هذا السياق قال زيدان:"لا أعرف ما هي المعلومات التي انتشرت للإعلام، ليس لدي شك بشأن قدرات عوار، إنه لاعب رائع".

وأضاف:"ربما يلعب لريال مدريد يوماً ما، لكن اليوم لدينا هذا الفريق وما يشغلني هو ما أمتلكه من لاعبين، بعد يوم 5 أكتوبر لن تكون هناك هذه الأسئلة".

فينجر يكشف اقترابه من تدريب ريال مدريد

كشف أرسين فينجر المدرب الأسبق لآرسنال، عن تلقيه العديد من العروض خلال مسيرته، كان أبرزها من الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وقال فينجر عن العروض التي تلقاها:"باريس سان جيرمان عدة مرات، ريال مدريد، يوفنتوس، بايرن ميونخ، منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد".

ليون يُنهي الجدل بشأن عوار وديباي

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المهلة التي منحها جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون لبرشلونة وآرسنال من أجل ضم الثنائي ممفيس ديباي وحسام عوار قد انتهت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي أكدت أن رئيس النادي الفرنسي كان قد حدد اليوم السبت كموعد نهائي لرحيل أي لاعب عن صفوفه.

المهلة كانت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ومن بعدها أغلق رئيس النادي الفرنسي الباب بشكل نهائي أمام رحيل أي لاعب في الصيف الجاري.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو

زعمت تقارير صحفية إسبانية اقتراب ريال مدريد من تأمين صفقة التعاقد مع رافاييل أوبرادور، الظهير الأيسر لريال مايوركا، خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما جاء في التقارير فإن عددًا من الأندية الكبرى كان أوبرادور على رادارها، وعلى رأسهم برشلونة، غير أن ريال مدريد في اللحظة الراهنة هو الأقرب للحصول على توقيعه.

ريال مدريد حرم يوفيتش من الرحيل لميلان

تؤكد تقارير من الصحافة الإيطالية أن لوكا يوفيتش قد قبل أن يذهب إلى ميلان على سبيل الإعارة وأن يكون بديلًا لزلاتان إبراهيموفيتش، لكن إدارة ريال مدريد أوقفت الصفقة في النهاية.

يرجع ذلك في المقام الأول إلى إعارة بورخا مايورال إلى روما، الأمر الذي استدعى أن يُبقي النادي الملكي على يوفيتش من أجل أن يتواجد كبديل لكريم بنزيما.