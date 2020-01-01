أخبار ريال مدريد: زيدان يتحرك لضم عوار ومدة غياب كارفاخال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 3 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 3 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 3 سبتمبر 2020:

مهاجم ريال مدريد ينضم رسميًا لروما

أتم روما صفقة لجلب بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد للنادي على سبيل الإعارة الأولية لمدة عامين.

كان نادي العاصمة الإيطالي في السوق من أجل مهاجم هذا الصيف، وتمكن من اتمام الاتفاق مع الناددي الملكي بنجاح.

ريال مدريد يبدأ محاولة متأخرة لاختطاف حسام عوار قبل أرسنال

أفادت تقارير أن ريال مدريد أطلق في اللحظة الأخيرة محاولة لاختطاف صفقة لهدف انتقال آرسنال حسام العوار.

ارتبط لاعب خط الوسط أوار بقوة بالتحول إلى آرسنال ، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز فشل في تلبية السعر الذي يطلبه ليون للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

يقال إن زين الدين زيدان بدأ الاتصال مع ليون من أجل اللاعب بنفسه.

بعد إصابة هازارد، كارفاخال ينضم للمصابين

لن يظهر مدافع ريال مدريد داني كارفاخال مرة أخرى حتى ديسمبر بعد استبعاده من إصابة في ركبته اليمنى.

أكد لوس بلانكوس الأخبار يوم الجمعة مع تقدير ماركا أن مثل هذه الإصابة من المرجح أن تمنعه من اللعب خلال الشهرين المقبلين.

Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo.🙏🏻

No es más que una piedra en el camino.

Deseando estar de vuelta cuanto antes. pic.twitter.com/l40Zol6LLY — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 2, 2020

زيدان لا يريد رحيل يوفيتش

رفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ، رحيل لوكا يوفيتش من النادي، وسط عروض من مانشستر يونايتد وأندية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ماهي مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

وقع ريال مدريد في group B، مع إنتر ميلان و بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك