أخبار ريال مدريد: سعادة زيدان وغضب فان دي بيك واهتمام اليونايتد ببيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 7 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020:

فينيسيوس جونيور يتحدث عن قدوته وهو ليس رونالدو

يعتبر فينيسيوس جونيور ، نجم ريال مدريد ، أن نيمار هو "مصدر إلهامه" عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النقاد وأن يصبح نجمًا للنادي والبلد.

في سن العشرين ، لا يزال اللاعب الواعد في سانتياجو برنابيو يقدم أعلى المستويات.

الوقت هو سلعة غير متوفرة في اللعبة الحديثة، وقد واجه فينيسيوس بعض الأسئلة غير المريحة في مسيرته القصيرة حتى الآن.

مانشستر يونايتد مهتم بجاريث بيل

وفقًا لتقارير من المنشور الأسباني ماركا ، أعاد مانشستر يونايتد إثارة اهتمامه ببيل الذي يستعد لمحادثات المواجهة مع زيدان حول مستقبله.

يأمل ريال مدريد في أن يأتي يونايتد بالمال اللازم لوضع هذه الملحمة في الفراش.

كما ورد أن توتنهام هوتسبير مهتم أيضًا بإعادة لاعبه السابق إلى شمال لندن. جوزيه مورينيو هو معجب كبير بالويلز الدولي ويود التعاقد معه في توتنهام.

ريال مدريد يستهدف ثلاث صفقات جديدة في الصيف المقبل

حسب تقارير إسبانية، يخطط النادي الملكي لشن غارة مذهلة بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل لبعض من أكبر المواهب في أوروبا، أبرزها كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وإدواردو كامافينجا - الذين تقل أعمارهم عن 22 عامًا ومن بين أكثر النجوم المرموقين في كرة القدم العالمية.

يمثل مبابي الصفقة الأهم للريال، في العامين الماضيين حاول باريس سان جيرمان عرض صفقة جديدة على مبابي. يبدو أن نيمار يكسب 20 مليون يورو أكثر من الفرنسي، وعلى الرغم من أن هذا أزعج مبابي إلى حد ما، إلا أنه يعتقد أن المال ليس هو العامل الأكثر أهمية في المكان الذي يذهب إليه بعد ذلك، مع فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا في مدريد.

سعادة زيدان بمستوى فريقه

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سعادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بالمستويات التي قدمها فريقه خلال التدريبات الأسبوع الجاري.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ما قدمه نجوم الملكي من مستويات طمأن المدير الفني على قوة استعدادهم للموسم الجديد.

وتجري تدريبات ريال مدريد في الوقت الحالي دون الدوليين، حيث تقام عدة مباريات دولية في الوقت الحالي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

غضب فان دي بيك بعد فشل إنتقاله إلى ريال مدريد

اعترف دوني فان دي بيك بأنه كان غاضب جدًا بعد فشل الانتقال المقترح إلى ريال مدريد في وقت سابق من هذا العام.

صفقة مانشستر يونايتيد الجديدة، كان مطلوبًا بشدة بعد مستواه الرائع مع أياكس، ووافق الريال بالفعل على صفقة لنقله إلى البرنابيو في مارس.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود جميع المتطلبات، تراجع ريال مدريد في النهاية عن الصفقة حيث تسبب جائحة فيروس كورونا في حالة من الفوضى المالية لكرة القدم.

أوضح فان دي بيك لصحيفة التليجراف: "كما تعلم ، تمت تسوية كل شيء مع الريال. حتى أن الأندية كان لديها اتفاق ، لكن لسبب ما لم ينجح الأمر في النهاية".