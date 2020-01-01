أخبار ريال مدريد: كامافينجا فخور بمفاوضات الريال ورحيل بيل بات وشيكًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 14 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020:

مانشستر يونايتد يضع اهتمامه على إنهاء صفقة ريال مدريد

يشعر مانشستر يونايتد بالإحباط في سعيه وراء جادون سانشو ويمكن أن يوجه انتباهه إلى جاريث بيل، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

صرح بوروسيا دورتموند مرارًا وتكرارًا بأنه لن يتزحزح عن السعر المطلوب لسانشو.

يُعتقد أن ريال مدريد يائس لإخراج بيل بسبب تكاليف راتبه، وسيرحب بأي تحرك من أجل اللاعب.

اهتمام إيطالي بنجم ريال مدريد

أفادت تقارير أن هناك محادثات بين النجم البرازيلي مارسيلو، وعمالقة الدوري الإيطالي يوفنتوس و إنتر ميلان .

بعد رحيل رونالدو، لمح مارسيلو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللحاق به قريبًا، وفي ظل وجود نزاع في ريال مدريد على مركز الظهير الأيسر بينه وبين ميندي، من المحتمل رحيل مارسيلو عن النادي الملكي.

ريجيلون يفضل إشبيلية على اليونايتد

يفضل سيرخيو ريجيلون الإعارة إلى إشبيلية على أن يتم بيعه لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته AS.

قضى الظهير الأيسر لريال مدريد الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريق الدرجة الأولى وساعدهم في الفوز بالدوري الأوروبي.

ويبدو أن اللاعب رفض البيع وفضل الإعارة مع إشبيلية حتى يكون له الفرصة للعودة إلى النادي الملكي و التألق معهم.

ريال مدريد يستعد لضم مبابي في 2021

اللوس بلانكوس يستهدفون نجم باريس سان جيرمان

لا يزال ريال مدريد يأمل في ضم مبابي من باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ، حسب تقرير AS.

ينتهي عقد اللاعب في عام 2022، مما قد يجعله متاحًا في غضون 12 شهرًا، وبينما يتوق ناديه إلى تقييده على المدى الطويل، فإن مدريد مستعد للانقضاض عليه في أي لحظة.

ويعتقد النادي الملكي أن مبابي سيساعد فريقهم من حيث الأداء و سيسهل عليهم حصد المزيد من البطولات.

كامافينجا سعيد بمفاوضات ريال مدريد

اعترف إدواردو كامافينجا بأنه يشعر بالفخر بسبب اهتمام ريال مدريد ، لكن لاعب رين ظل متفائلًا بعد اختياره للبقاء في النادي الفرنسي في 2020-21.

ارتبط كامافينجا ارتباطًا وثيقًا بمدريد بطل الدوري الإسباني، بينما أفادت تقارير أن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي يتطلع أيضًا إلى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.