أخبار ريال مدريد: غضب مدريدي بسبب منتخب بلجيكا وتخفيض سعر جاريث بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الاربعاء 9 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020:

غضب مدريدي بسبب منتخب بلجيكا

غضب بين إدارة و مشجعي ريال مدريد بسبب خوفهم على اللاعب إيدين هازارد من الإصابة مع المنتخب البلجيكي، ذهب كل من الحارس كورتوا و الجناح إيدين هازارد إلى معسكر بلجيكا،.

وطالب النادي الملكي بعودة الثنائي حرصًا عليهم من الإصابات ومن الإرهاق قبل بداية الموسم الجديد، وبالفعل عاد كورتوا إلى ريال مدريد.

لكن المدير الفني البلجيكي رفض عودة هازارد وقال أنه سيعتمد عليه ولو في مباراة واحدة، ولكنه لم يشارك حتى الآن مع المنتخب.

إلغاء أول مباراة ودية لريال مدريد بسبب فيروس كورونا

تم إلغاء مباراة ريال مدريد الودية ضد رايو فاليكانو خوفًا من انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور أعراضة على أحد لاعبي رايو وكان في إنتظار نتيجة التحليل.

لذلك اتفق كلًا من الفريقين على إلغاء اللقاء الودي دون إنتظار ظهور إيجابية او سلبية تحليل اللاعب.

وبذلك سيخوض النادي الملكي ودية وحيدة أمام خيتافي قبل بداية الموسم الجديد.

ريال مدريد يخفض سعر بيل

وفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن مدريد مستعدة لقبول 22 مليون جنيه إسترليني فقط في مقابل بيل.

يريد ريال مدريد إنهاء أزمة جاريث بيل خاصة بعد إتهام اللاعب الإدارة بتصعيب رحيله.

أيضًأ يريد النادي الملكي التخلص من الراتب المرتفع للاعب الذي لا يعتمد عليه المدير الفني زين الدين زيدان في التشكيل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي جراء فيروس كورونا.

ريال مدريد يستهدف ثلاث صفقات جديدة في الصيف المقبل

حسب تقارير إسبانية، يخطط النادي الملكي لشن غارة مذهلة بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل لبعض من أكبر المواهب في أوروبا، أبرزها كيليان مبابي وإرلينج هالاند وإدواردو كامافينجا - الذين تقل أعمارهم عن 22 عامًا ومن بين أكثر النجوم المرموقين في كرة القدم العالمية.

يمثل مبابي الصفقة الأهم للريال ، في العامين الماضيين حاول باريس سان جيرمان عرض صفقة جديدة على مبابي. يبدو أن نيمار يكسب 20 مليون يورو أكثر من الفرنسي، وعلى الرغم من أن هذا أزعج مبابي إلى حد ما، إلا أنه يعتقد أن المال ليس هو العامل الأكثر أهمية في المكان الذي يذهب إليه بعد ذلك، مع فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا في مدريد.

فينيسيوس جونيور يتحدث عن قدوته وهو ليس رونالدو

يعتبر فينيسيوس جونيور ، نجم ريال مدريد ، أن نيمار هو "مصدر إلهامه" عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النقاد وأن يصبح نجمًا للنادي والبلد.

في سن العشرين ، لا يزال اللاعب الواعد في سانتياجو برنابيو يقدم أعلى المستويات.

الوقت هو سلعة غير متوفرة في اللعبة الحديثة، وقد واجه فينيسيوس بعض الأسئلة غير المريحة في مسيرته القصيرة حتى الآن.