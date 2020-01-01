أخبار ريال مدريد: صفقة جديدة لريال مدريد ووكيل لاوتارو ينفي وجود مفاوضات

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020:

وكيل أعمال لاوتارو ينفي وجود مفاوضات مع ريال مدريد

في وقت سابق ذكرت صحيفة سبورت ميدياست في إيطاليا أن مارتينيز ووكلاؤه قد توصلوا إلى اتفاق لرؤية المهاجم ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ذكر التقرير أن اللوس بلانكوس سيدفع لإنتر ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار في الصفقة، وستشمل ايضًا لوكا يوفيتش.

لكن المشكلة الرئيسية أنه لم يكن هناك أي نقاش من هذا النوع بين وكلاء مارتينيز والنادي الملكي.

في الواقع بعد ساعات من نشر المقال شوهد وكيل مارتينيز بيتو ياكوي وهو يغادر السان سيرو بعد اجتماع مع كبار مسؤولي إنتر ، واغتنم الفرصة لتأكيد عدم رحيل موكله إلى أي من الأندية الكبرى في الدوري الإسباني بالقول بإصرار أن لاوتارو مارتينيز لن يترك إ نتر في السنوات القليلة المقبلة وعلى من يريد اللاعب أن يدخل في صراع قوي لضمه، حيث يعمل النادي الإيطالي الآن على تمديد عقد اللاعب.

استبعاد أوديجارد من أول تشكيلة لريال مدريد هذا الموسم

تم استبعاد مارتن أوديجارد من التشكيلة الأولى ل ريال مدريد هذا الموسم في مباراته الودية ضد خيتافي.

ذكرت صحيفة ماركا أن لاعب خط الوسط المهاجم السابق ل ريال سوسيداد ليس لديه إصابات جديدة أو مخاوف تتعلق باللياقة البدنية قبل المواجهة الودية، ولكن تم استبعاده ببساطة من قبل المدرب زين الدين زيدان.

انضم أوديجارد إلى النادي الملكي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا وسط ضجة كبيرة، لكنه استغرق وقتًا للوصول إلى مستوى متألق مع اللوس بلانكوس.

ريجيلون يفضل إشبيلية على اليونايتد

يفضل سيرخيو ريجيلون الإعارة إلى إشبيلية على أن يتم بيعه لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته AS.

قضى الظهير الأيسر لريال مدريد الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريق الدرجة الأولى وساعدهم في الفوز بالدوري الأوروبي.

ويبدو أن اللاعب رفض البيع وفضل الإعارة مع إشبيلية حتى يكون له الفرصة للعودة إلى النادي الملكي و التألق معهم.

ريال مدريد يفوز على برشلونة في سباق لضم الجناح الإسباني

وفقًا لتقرير AS، تعاقد ريال مدريد مع لاعب الجناح الأيسر البالغ من العمر 15 عامًا آدم أرفيلو من فياريا ل.

تم تصنيف اللاعب كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في إسبانيا، وكان لديه اهتمام من برشلونة لكنه اختار التوقيع مع النادي الملكي بدلاً من ذلك.

جاريث بيل يريد مغادرة ريال مدريد

لاحظ مان يونايتد أن نجم البرنابيو يريد الرحيل.

ذكرت كادينا سير أن جاريث بيل قد غير موقفه من مستقبله ويريد الآن مغادرة ريال مدريد .

على الرغم من أن نجم ويلز كان راضياً عن كونه بديلاً تحت قيادة زين الدين زيدان، فقد قرر الآن أنه يرغب في الرحيل.

يتطلع مانشستر يونايتد إليه كبديل بعد فشل صفقة جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ومن المرجح أن ينضم له اللاعب.