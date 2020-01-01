أخبار ريال مدريد: تأجيل أول لقاء في الليجا وانتظار قرار ريجيلون النهائي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 12 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 12 سبتمبر 2020:

ريال مدريد وبرشلونة لن يلعبوا في الجولة الأولى!

لن يشارك ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الأولى من المباريات بسبب إنهاء موسميهما في وقت متأخر.

شارك الفريقان في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث وصل النادي الملكي إلى دور الـ16 بينما النادي الكتالوني من دور الثمانية.

يبدأ ريال مدريد أول مبارياته في الليجا أمام ريال سوسيداد يوم الأحد 20 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

برشلونة قد يخطف مدافع أشبيلية قبل ريال مدريد

حوَّل برشلونة انتباهه إلى جوليس كوندي بينما يتطلع إلى تعزيز خط الدفاع، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.

ريال مدريد أيضًا يضع مدافع إشبيلية البالغ من العمر 21 عامًا على رادار النادي، لكن النادي الكتالوني يمكن أن يتخذ خطوة من أجله لأنه يناسب المظهر الذي يبحثون عنه.

ريجيلون يقرر بين الرحيل لليونايتد والإعارة إلى اشبيلية

حرص مدافع ريال مدريد سيرخيو ريجيلون على الانتقال إلى مانشستر يونايتد ، بحسب تقارير في إسبانيا.

يعتقد El Partidazo de COPE و AS أن يونايتد مستعد لتقديم 27 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي قضى العام الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، وحقق معهم الدوري الأوروبي

يحرص النادي الإسباني على الاحتفاظ به، لكن اللاعب متحفز للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، وأمامه أيضًا خيار الإعاره إلى اشبيلية مع فرصة العودة للوس بلانكوس.

النادي الملكي من الممكن أن يرحب ببيع اللاعب الآن خاصة بعد الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

ريال مدريد يستعد لضم مبابي في 2021

اللوس بلانكوس يستهدفون نجم باريس سان جيرمان

لا يزال ريال مدريد يأمل في ضم مبابي من باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ، حسب تقرير AS.

ينتهي عقد اللاعب في عام 2022، مما قد يجعله متاحًا في غضون 12 شهرًا، وبينما يتوق ناديه إلى تقييده على المدى الطويل، فإن مدريد مستعد للانقضاض عليه في اي لحظة.

ويعتقد النادي الملكي أن مبابي سيساعد فريقهم من حيث الأداء و سيسهل عليهم حصد المزيد من البطولات.

ثقة لوكا مودريتش في مدربه السابق

يثق لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد في أن فريقه السابق توتنهام هوتسبر سيفوز بكأس تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وحل المدرب البرتغالي محل ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام وأنهى النادي في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.