أخبار ريال مدريد: غضب مدريدي بعد خسارة أول نقطتين بالتعادل أمام سوسيداد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 21 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020:

غضب مدريدي بعد خسارة أول نقطتين في الليجا

أهدر ريال مدريد النقاط أمام ريال سوسيداد عندما بدأ الدفاع عن لقبه في الليغا بالتعادل السلبي على ملعب أنويتا.

في نهاية الموسم الماضي، حقق رجال زين الدين زيدان 10 انتصارات متتالية للفوز باللقب في الجولة قبل الأخيرة من المباريات، لكنهم كافحوا لتحطيم الخصم العنيد، لكن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي.

بيل مصاب من البداية مع توتنهام!

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.

وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.

ميلان مهتم بالتعاقد مع يوفيتش

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ميلان أحد الفرق التي تسعى للتعاقد مع لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الأيام المقبلة من سوق الانتقالات.

زيدان حاليًا منفتح على الاستغناء عن خدمات المهاجم الصربي، لكن منافسة شرسة سيجدها الروسونيري في ظل اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية بالحصول على يوفيتش.

زيدان يؤكد عدم وجود خلاف مع يوفيتش

بعد مباراة التعادل أمام سوسيداد سئل المدرب عن قراراته التكتيكية. عن غياب كاسيميرو ، قال: "كاسيميرو لم يبدأ المباراة ، لكنها لمرة واحدة." بعد ذلك ، فيما يتعلق بأداء أوديجارد ، قال زيدان للصحفيين: "أنا سعيد بمباراته. أعتقد أنه سيحصل عليها شيئًا فشيئًا. لكن علينا التحلي بالصبر معه ومع الجميع ".

ثم سُئل زيدان عن قراره بإحضار شبان مثل مارفن بارك وسيرجيو أريباس بدلاً من المهاجمين لوكا يوفيتش أو بورجا مايورال. وأجاب أنه لم يرد تغيير الخطة وأكد على أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين يوفيتش.

مودريتش يوجه رسالة للاعب ريال مدريد السابق

قام خاميس رودريجيز بنشر صور له يعبر عن سعادته بالفوز في مباراته الأولى مع إيفرتون، ورد عليه نجم ريال مدريد مودريتش برسالة تحية وتشجيع للاعب الذي ينتظر منه الكثير من جانب جماهير وعشاق إيفرتون.