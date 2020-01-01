أخبار ريال مدريد: يوفنتوس وباريس في انتظار راموس واليونايتد يراقب أوديجارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020:

يوفنتوس وباريس مستعدون لضم راموس في نهاية الموسم

يوفنتوس وباريس سان جيرمان على استعداد للتعاقد مع سيرخيو راموس في صيف عام 2021 - وفقًا لما ذكره دون بالون.

ريال مدريد مستعد للسماح للاعب البالغ من العمر 34 عامًا بالمغادرة في نهاية عقده العام المقبل، على الرغم من أنه يفضل الاعتزال في السانتياجو برنابيو.

سيسعى كل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان إلى إحضار راموس إذا وقع في قائمة اللانتقال المجاني في نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد مهتم بضم أوديجارد

قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد .

النجم الكرواتي ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.

لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.

بعد اهتمام مدريد بنجم البايرن، يوفنتوس ينجح في الاتفاق مع اللاعب

وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todo fichajes.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا

ارتبطت مجموعة من الأندية، منها ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.

تأكيد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أكدت الليجا الإسبانية موعد الـ "كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، وسيقام في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لإسبانيا (4 عصرًا بتوقيت مصر) يوم السبت 24 أكتوبر.

غضب ريال مدريد من فياريال بسبب اللاعب الياباني

تاكيفوسا كوبو كان لديه العديد من العروض هذا الصيف. كان كل من غرناطة وريال بيتيس وإشبيلية وخيتافي وأياكس وميلان وبايرن ميونخ من بين العديد من الأندية المهتمة، ولكن يشعر كوبو بخيبة أمل بعد أن أقنعه أوناي إيمري المدير الفني الجديد لفياريال بالبقاء معه ثم لم يعتمد عليه بشكل أساسي حيث شارك 55 دقيقة فقط من 450.

وفقًا لتقرير من كادينا سير، فإن إدارة ريال مدريد غاضبة من كيفية استخدام فياريال لصانع الألعاب الياباني، تلقى النادي أكبر عدد من العروض لكوبو مقارنة بأي لاعب آخر هذا الصيف.

يتوقع ريال مدريد أن يتغير الوضع قريبًا، لكن إذا استمر بقاء كوبو على مقاعد البدلاء، فقد يضطرون للتدخل في يناير، تمامًا كما فعلوا مع أندريه لونين وخورخي دي فروتوس الموسم الماضي.