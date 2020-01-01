أخبار ريال مدريد: زيدان يدعم فاسكيز ويريد التجديد له ولوكاكو البديل لبنزيما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 26 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020:

زيدان يدعم فاسكيز ويريد التجديد معه

يقول زين الدين زيدان إن لوكاس فاسكيز " يضع ريال مدريد في قلبه" ويستحق أن يعرض عليه النادي عقدًا جديدًا.

بدأ اللاعب الدولي الإسباني سبع مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم ، لكن من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم.

لعب 90 دقيقة كاملة من فوز الأربعاء 2-0 على إنتر في دوري أبطال أوروبا وأعجب بأدائه الهجومي المباشر.

سدد فاسكيز (أربع) تسديدات أكثر من أي لاعب في الملعب.

أظهر فاسكيز تعدد استخداماته من خلال الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيمن في بعض الأحيان، ويريد زيدان مكافأة منتج الأكاديمية البالغ من العمر 29 عامًا بشروط جديدة.

ريال مدريد يفكر في روميلو لوكاكو بديلاً لكريم بنزيما

أفادت تقارير أن ريال مدريد حدد لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي كبديل محتمل طويل الأمد لكريم بنزيما.

كان لوكاكو في حالة ممتازة مع ناديه الإيطالي خلال موسم 2020-21، حيث هز الشباك في تسع مناسبات في تسع مباريات في جميع المسابقات.

وفي الوقت نفسه، سجل اللاعب الدولي البلجيكي 43 هدفًا في 60 مباراة فقط لفريق أنطونيو كونتي منذ وصوله من مانشستر يونايتد في صيف 2019.

ريال مدريد حزين علي وفاة الأسطورة الأرجنتيني

نشر ريال مدريد بيانًا رسميًا على موقعه على الإنترنت حزنًا على دييجو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية يوم الأربعاء في الأرجنتين.

يشعر نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بحزن عميق عندما علموا بوفاة أسطورة حقيقية لكرة القدم العالمية ، دييجو أرماندو مارادونا.

يتقدم ريال مدريد بتعازيه لعائلته وأصدقائه ونواديه السابقة ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الأرجنتين.

نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس يقترب من إيفرتون

الدولي الألماني يريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبدو أن سامي خضيرة مستعد لمغادرة يوفنتوس في المستقبل القريب وقد طلب من وكيله تنظيم انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفاد موقع Calciomercato أن إيفرتون حاليًا هو الأقرب للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني.

ميلان قد ينتزع لوكاس فاسكيز من ريال مدريد الصيف المقبل

يبدو أنه اذا لم يتم التجديد للجناح فسيغادر العملاق الإسباني في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده، وأفاد موقع Calciomercato.it أن ميلان فريق الدوري الإيطالي يعتقد أنه سيكون توقيعًا ذكيًا وبتكلفة قليلة.