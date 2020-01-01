أخبار ريال مدريد: بوجبا يحلم بالانتقال للملكي وفالفيردي رفض بايرن ميونخ

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 10 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 10 أكتوبر 2020:

بوجيا يحلم بالانتقال إلى مدريد

غضب عشاق مانشستر يونايتد بعد تصريح بوجبا للمرة الثانية أنه يحلم باللعب لريال مدريد، وتفيد التقارير بارتفاع نسبة احتمال انضمام النجم الفرنسي لمدريد بعد أن وصل مودريتش سن ال35، فمن المتوقع أن يأخذ اللاعب الفائز بكأس العالم مركز اللاعب الكرواتي الحاصل على الكرة الذهبية.

مودريتش مستعد للتضحية من أجل البقاء في مدريد

قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد .

النجم الكرواتي ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.

لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.

ريال مدريد يفضلون نجم رين عن مان يونايتد

من المقرر أن ينتقل ريال مدريد إلى لاعب خط وسط في سوق الانتقالات الصيف المقبل، حيث أصبح إدواردو كامافينجا من رين هدفه الأول، حسب ما أورده أوك دياريو.

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي قال إنها ستكون خطوة "حلم"، كان يفضلها في السابق فريق المدرب زين الدين زيدان، لكن نجم كامافينجا مستمر في الصعود.

ريال مدريد يغير ملعبه في دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الثلاثاء، إن ريال مدريد وشاختار دونيتسك سينتقلان إلى ملاعب مختلفة لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حصل المنافسون في المجموعة B على إذن لتغيير الملاعب التي استخدموها في مسابقة الموسم الماضي.

سيبدأ ريال مدريد استخدام ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مركزه التدريبي عندما يستضيف شاختار في المباراة الافتتاحية للمجموعة يوم 21 أكتوبر.

نجم ريال مدريد رفض الانتقال إلى بايرن ميونخ

بحسب تقرير لماركا، أراد بايرن ميونخ أن يحل لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي محل تياجو ألكانتارا، الذي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف. يُزعم أن البافاريين رأوا أن اللاعب الشاب مناسب تمامًا لأسلوبهم، لكن الصفقة لم تبدأ أبدًا. لم يرغب اللاعب ولا ناديه في المضي قدمًا في هذه الخطوة.