أخبار ريال مدريد: إنتر يسابق لضم كانتي ونجل زيدان يقترب من البوندسليجا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 8 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020:

إنتر يسابق الريال لضم نجم تشيلسي

برز لاعب خط وسط تشيلسي نجولو كانتي كهدف انتقال رئيسي للإنتر ، وفقًا لتقارير كانال +.

تم ربط الجانب الإيطالي بالعديد من نجوم البلوز في الأيام الأخيرة، لكن هدفهم الرئيسي هو التوقيع مع الفائز بكأس العالم، وفقًا لـ French TV station.

ويمثل ذلك ضربة لريال مدريد الحريص على ضم اللاعب.

زين الدين زيدان يفضل لاوتارو على هالاند

ذكرت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر على عكس نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

يتطلع العملاق الإسباني إلى تعزيز هجومه بمهاجم جديد، وبينما يُزعم أن النادي يفضل هالاند وأنه سيكون التوقيع المثالي، يعتقد زيدان أن المهاجم الأرجنتيني سوف يلائم أسلوب لعبه بشكل أفضل.

معركة بين ميلان والريال بسبب إبراهيم دياز

ميلان يستعد لبذل كل ما في وسعه لتأمين مستقبل إبراهيم دياز، حسب تقارير Calciomercato.

بعد الفشل في الحصول على شرط شراء في صفقة إعارته، أصبحوا على استعداد لبدء محادثات مع ريال مدريد بشأن صفقة انتقال.

لكن هناك مشكلة: زين الدين زيدان انبهر بمستوى المهاجم ولا يريد التفريط فيه.

نجل زيدان يقترب من البوندسليجا

أجرى إنزو زيدان، نجل مدرب ريال مدريد، محادثات مع فريق البوندسليجا إرزبيرج أوي.

وقال هيلج ليونهارت ، رئيس النادي ، لـ Tag24 "المناقشات متقدمة بشكل جيد، كانت هناك العديد من المحادثات الهاتفية. يريد إنزو اللعب معنا".

يعتبر فريق الفرنسي الدولي حاليًا وكيلًا مجانيًا بعد إطلاق سراحه من قبل ألميريا.

ريال مدريد يفكر في ضم نجم بايرن ميونخ

ريال مدريد يفكر في ضم ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ مجانا، وفقا لما ذكرته AS.

أعلن بايرن يوم الأحد أنه أنهى محادثات العقد مع ألابا، الذي ينتهي عقده الحالي الصيف المقبل.

تم ربط مجموعة من الأندية، مثل ليفربول وبرشلونة والأقرب كان يوفنتوس، والآن ريال مدريد ينضم للأندية المحتملة للاعب.