أخبار ريال مدريد: ظهور اسم كانتي وأزمة تعيق انتقال بوجبا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020:

أسينسيو: لا أكترث ببقاء أو رحيل ميسي

عبّر ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، عن عدم اهتمامه بمستقبل ليونيل ميسي في برشلونة، في الوقت الذي أخذ فيه يُشيد بمدربه زين الدين زيدان.

وقال أسينسيو "لم أكترث إذا ما بقيّ ميسي أو رحل، إذا استمر فهذا أفضل لبرشلونة، أحب اللعب أمام الأفضل دومًا".

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كانتي يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد

تقارير من صحيفة لي بريسيان الفرنسية كشفت أن نجولو كانتي يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد خصوصًا بعد المشاكل الأخيرة بينه وبين المدرب فرانك لامبارد في تشيلسي.

لكن حتى اللحظة، لم يُبد مسؤولو النادي الملكي أي اهتمام بالدولي الفرنسي، ومن المتوقع أن يأخذ الأمر طابعًا جديًا في الفترة المقبلة إن استمر الوضع على ما هو عليه في ستامفورد بريدج.

ريال مدريد يراقب هالاند

أكدت صحيفة "ماركا" أن إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بات الخيار الأول لدعم خط هجوم النادي الملكي في الميركاتو المقبل حال عجزوا عن التعاقد مع كيليان مبابي.

إدارة الريال تراقب هالاند عن كثب وآخرها متابعة ما يفعله رفقة منتخب النرويج في الجولة الدولية بإحرازه هاتريك، واستقرت الآراء على ضمه ووضعه كخطة بديلة للفشل المتوقع مع مبابي.

صعوبة جديدة تظهر في التعاقد مع بوجبا

رغم إعلان اللاعب في أكثر من مناسبة أنه يود الانضمام إلى ريال مدريد، إلا أن ثمة أزمات بدأت في الظهور تتعلق بإمكانية رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد.

وبحسب تقارير من الصحف الإنجليزية فإن الدولي الفرنسي يحظى بشعبية قوية داخل غرف خلع ملابس المانيو تجعله يفكر في البقاء مع الشياطين الحمر ورفض الملكي.

ريال مدريد مستعد لبيع هازارد في نهاية الموسم!

ريال مدريد منفتح على بيع البلجيكي إيدين هازارد في عام 2021 - بحسب دون بالون.

وانخفضت قيمة اللاعب البلجيكي إلى 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 65 مليون دولار) منذ انتقاله إلى سانتياجو برنابيو من تشيلسي الصيف الماضي بقيمة 100 مليون يورو (91 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار).

وسينظر ريال مدريد في تقليص خسائره أمام هازارد إذا استمرت معاناته هذا الموسم، حيث سينضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ليحل محل هازارد.