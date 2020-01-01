أخبار ريال مدريد: إيسكو يقترب من الرحيل واهتمام بنجم نابولي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020:

إيسكو يقترب من الرحيل في يناير

يفكر مانشستر سيتي في الانقضاض على لاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو - وفقًا لتودوفيتشاجيس.

يخطط البلانكوس لطرح صانع الألعاب الإسباني في السوق في يناير بعد انتقاداته العلنية للمدرب زين الدين زيدان.

لطالما كان بيب جوارديولا معجبًا بإيسكو، الذي يمكن أن يكون متاحًا مقابل حوالي 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار) عند إعادة فتح نافذة الانتقالات.

غموض مستقبل راموس مع ريال مدريد

ريال مدريد سيعرض فقط على سيرخيو راموس تمديد عقده لمدة عام واحد، حسب دياريو AS.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في عام 2021 ويعتقد أنه يريد عقدًا لمدة عامين للبقاء مع لوس بلانكوس.

ومن المتوقع تكثيف المناقشات حول عقد جديد في يناير.

ريال مدريد مهتم بنجم نابولي

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مهارات وآداء رائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية ولفت أنظار أبطال الدوري الإسباني، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

رويز، كان في نابولي منذ رحيله عن بيتيس في 2018، وخاض ايضًا سبع مباريات مع المنتخب الإسباني.

سيلفا يريد من السيتي منافسة ريال مدريد على ضم مبابي

يعترف برناردو سيلفا بأنه يحب أن يرى مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سجل بالفعل ستة أهداف في خمس مباريات في الدوري هذا الموسم ، لا يزال مرتبطًا بالانتقال في المستقبل إلى ريال مدريد.

مودريتش لا يريد العودة إلى توتنهام

استبعد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العودة إلى توتنهام وشكك فيما إذا كان سيعود للتعاقد في السانتياجو برنابيو.

قال مودريتش عبر Mundo Deportivo: "أنا أكبر من أن أعود إلى توتنهام! لا يزال لدي هذا العام في ريال مدريد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

"أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في لعب كرة القدم لبضعة سنوات أخرى. أين؟ سنرى. بصراحة ، لم أفكر في الأمر كثيرًا. أنا أركز على مدريد والأشياء التي يمكننا تحقيقها معهم هذا الموسم، هذا هو هدفي الوحيد ".