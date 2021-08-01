أخبار ريال مدريد: مذبحة الملكي مستمرة ومبابي خارج قائمة باريس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 1 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 1 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 1 أغسطس 2021:

مذبحة الانتقالات مستمرة .. ريال مدريد يضع نجومه في السوق

يعيش ريال مدريد ثورة كبيرة هذا الصيف، فجميع اللاعبين بدون استثناء يمكن بيعهم حال توفر العرض المادي المناسب، وآخر الأسماء التي قد ترحل الثنائي فيرلاند ميندي ومارتين أوديجارد.

هذا إلى جانب الحلم الأكبر بالتعاقد مع كيليان مبابي، والذي سواءً أتى مجانًا العام المقبل أو نظير مقابل هذا العام، سيتعين على الريال دفع مبالغ طائلة للحصول على خدماته.

ورغم وجود تأكيدات سابقة على استمرار الثنائي ميندي وأوديجارد، إلا أن شبكة ABC فجرت مفاجأة بالإشارة إلى إمكانية مغادرتهما، مع تحديد إدارة بيريز ثمن الموافقة على بيعهما.

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بعد حل أزمة بيل.. ريال مدريد يحدد موقف نجم آخر من الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن موقف جناح ريال مدريد، الشاب رودريجو جوس، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" فإن بقاء رودريجو لم يعد يمثل أزمة إدارية للنادي الملكي، بعد أن أبلغت رابطة الدوري الإسباني ريال مدريد بأن جناحه، جاريث بيل، لم يعد لاعبًا أجنبيًا.

خيار زيدان لتعويض فاران مطلوب في الدوري الإنجليزي

بحسب شبكة ESPN الأمريكية فإن زيدان كان يعرف رغبة فاران في الرحيل عن ريال مدريد ولذا حضر بديله.

كوندي مدافع إشبيلية يعد واحدًا من أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات.

تشيلسي بطل أوروبا ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يرغبان في التعاقد مع المدافع الفرنسي. كما تتناثر الأخبار عن رفض اللاعب الانضمام إلى توتنهام الإنجليزي بسبب عدم مشاركة الأخير في دوري أبطال أوروبا.

صداع يوفيتش في ريال مدريد.. زيادة في الوزن وفرصة أخيرة من أنشيلوتي

أفادت صحيفة "آس" في تقرير لها وضعية يوفيتش بدقة، إذ كشفت أن اللاعب جعل مدربه أنشيلوتي والإدارة في خيبة أمل خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

السبب في ذلك يرجع إلى عودته من الإجازة بوزن زائد، إلى جانب الأداء السيئ الذي ظهر به في أولى مباريات الميرينجي الودية أمام رينجرز الاسكتلندي.

الأمور غير مبشرة على الإطلاق رغم كل ما قيل أن يوفيتش سيسعى لتغيير الصورة المأخوذة عنه في ريال مدريد والتي أرجعها إلى فقدان الثقة من المدرب زيدان.

اقترب من ريال مدريد؟ مبابي يغيب عن قائمة باريس للسوبر

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ليل في بطولة كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد القادم، بغياب كيليان مبابي.

المهاجم الشاب عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو 2022 ولم يوقع على عقد جديد، وسط ترقب مستمر حول موقفه.

الوضع معقد، بين تصريحات مبابي حول رغبته في اللعب مع باريس والفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص الفريق، وبين أنباء حول رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

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