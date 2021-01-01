أخبار الانتقالات | بوجبا يعرقل صفقات مانشستر يونايتد، وموهبة برشلونة قد يرحل

النجم الفرنسي صاحب القرار

يعطل بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، صفقة جديد للشياطين الحمر، إذ يرغب النادي الإنجليزي في التعاقد مع ساؤول من صفوف أتلتيكو مدريد

وفي حال رفض بوجبا مغادرة النادي والرحيل إلى باريس سان جيرمان فلن يكون سهلًا إتمام صفقة ساؤول