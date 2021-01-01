أخبار الانتقالات | فريق تراوري الجديد وأومتيتي يغادر برشلونة

أوضح يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن، في تصريحات عقب ودية نابولي أنه لا يلعب دوراً في مفاوضات تمديد عقد ليون جوريتسكا.

وأضاف المدير الفني أن هناك عدة أمور فيما يخص تمديد عقد اللاعب وأنه أخبر جوريتسكا بدخوله في خططه إذا قرر البقاء.