أخبار ريال مدريد: آرسنال يعود لأسينسيو وكوبو قريب من مايوركا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 8 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 8 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 8 أغسطس 2021:

جاريث بيل يعود لريال مدريد برقم 50

ارتدى جاريث بيل القميص رقم 50 بعد أن تم اختياره ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في مباراة ميلان الودية الاستعدادية للموسم الجديد، وتقام المباراة في مدينة كلاجنفورت بالنمسا.

آرسنال يعاود الاهتمام بأسينسيو

عاد ارتباط آرسنال بلاعب وسط ريال مدريد ماركو أسينسيو في سوق الانتقالات الصيفية 2021، حيث أشارت التقارير الإسبانية إلى أن أتلتيك بيلباو الراغب في ضم اللاعب في الميركاتو يشعر بالقلق من عودة الجانرز بالاهتمام واللاعب.

أسينسيو هو مطلب من ميكيل أرتيتيا مدرب نادي آرسنال، ويرى فيه إضافة كبيرة لتشكيلته للموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يتحرك لضم كامافينجا

أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في استغلال ضم باريس سان جيرمان لليونيل ميسي بالتحرك لضم إدوارد كامافينجا.

اللاعب ارتبط في الفترة الأخيرة بالنادي الفرنسي، كذلك ريال مدريد الذي كان قريبًا من ضمن اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية السابقة.

سيبايوس بثقة كبيرة: أنا مناسب لأفكار أنشيلوتي!

يؤمن داني سيبايوس بأن طريقة لعبه ستكون مناسبة للغاية لأفكار المدرب كارلو أنشيلوتي، معربًا عن آماله في الاستمرار مع ريال مدريد.

وعاد سيبايوس إلى النادي الملكي بعد الإعارة لمدة عامين إلى آرسنال، والآن يحلم بأن تكون له مكانة أساسية رغم اكتظاظ مركزه بنجوم آخرين.

ولا يزال مستقبل سيبايوس مجهولًا بشكل عام، فالحديث عن أن إدارة الريال تفكر في إعارته خصوصًا مع اهتمام ميلان الكبير بالحصول على توقيعه.

الدولي الإسباني في حديث للصحافة قال عن مستقبله "لا أمان في كرة القدم، عليك أن تعيش في الحاضر فقط، لقد قلت بصوت واضح ما أريد، أركز على التعافي الآن فقط".

وتابع "مع زيزو أتيحت لي الفرصة للتدرب معه ولعب المباريات، لم أقابل كارليتو بعد، لقد تابعت إيفرتون في الدوري الإنجليزي ولعب بشكل جيد للغاية معه".

وأتم "كان يحب لعب كرة قدم جيدة مع لاعبي خط الوسط لديه، أعتقد أنني مناسب ويمكنني التوافق مع أفكاره في كرة القدم".

مايوركا يقترب من تاكيفوسا كوبو

سيغادر تايكفوسا كوبو موهبة ريال مدريد النادي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 على سبيل الإعارة، ويرغب الثنائي ريال سوسييداد ومايوركا في ضمه.

بحسب ما نُشر على ماركا، فإن مايورك يمتلك الفرصة الأفضل لضم اللاعب، حيث يرغب الياباني في العودة له بعد قضاء موسم 2018-19 في صفوفه.