أخبار ريال مدريد: تدمير مخططات برشلونة وتوضيح موقف راموس!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 25 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 27 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 27 يونيو 2020:

زيدان: رحيل راموس؟ سأرحل قبل منه

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إنه لن يستمر لفترة طويلة من الوقت في عالم التدريب.

وقال زيدان: "لا أشعر بالمفاجأة بشأن ما يقدمه راموس معنا، حظنا سعيد لتواجده هنا، ولدي ثقة كبيرة أنه سيستمر في صفوف ريال مدريد حتى النهاية، أنا سأرحل قبل منه".

وأردف عن كيليان مبابي: "أنا محظوظ للتدريب في هذا النادي، لدي أفضل اللاعبين في العالم، في الوقت الحالي أنا أستمتع بعملي".

وأكمل عن رياض محرز: "هو لاعب يجيد اللعب المباشر على المرمى، لكنه لا يلعب في فريقي ويتواجد مع نادي آخر".

بوروسيا دورتموند: انتهت فترة حكيمي معنا

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند عن تفاصيل جديدة تخص مفاوضات فريقه مع ريال مدريد لضم أشرف حكيمي.

وقال زورك: "لقد كان هناك تطورات جديدة هذا الأسبوع في موقف أشرف حكيمي، السعر المطلوب في الوقت الحالي أعلى مما ننستطيع دفعه، لقد وصلنا لنقطة نقول فيها أننا لا نستطيع القيام بذلك".

مع اقتراب فقدان حكيمي .. ريال مدريد قد يخسر موهبة جديدة

يقترب نادي فياريال من خطف موهبة ريال مدريد المعار إلى ليجانيس، أوسكار رودريجيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوسكار يقدم مستويات جيدة مع ليجانيس وهو أكثر لاعب -بالتساوي مع هداف برشلونة ليونيل ميسي -تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ فياريال يتحرك للحصول على خدمات أوسكار بعد تعقد مسألة تعاقد ليجانيس مع اللاعب بصورة نهائية، إذ يتمسك ريال مدريد بمبلغ 10 ملايين يورو كحد أدنى لبدء المفاوضات.

حكيمي يهدد صفقة لاوتارو لبرشلونة

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى تعطل تام في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة بعد اقتراب ناديه إنتر من ضم أشرف حكيمي من صفوف ريال مدريد.

وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية أجمعت أن صفقة انتقال الظهير المغربي إلى صفوف النيراتزوري في مراحلها الأخيرة بعد الاتفاق مع النادي الملكي.

"موندو" أوضحت أن انتقال لاوتارو إلى برشلونة كل مدى يصبح أصعب، وضم إنتر لحكيمي سيحكم على الصفقة بالفشل في ظل تمسك النادي الإيطالي بمطالبه.

ريال مدريد ينافس برشلونة على ماتيو جندوزي!

رغم الأداء المتواضع الذي يظهر به رفقة آرسنال، لكن تقارير من الصحافة الفرنسية أكدت أن ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع ماتيو جندوزي.

وترجع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جندوزي بناء على الحب الجم من المدرب زيدان له، بينما يُنظر إليه في برشلونة على أنه خيار تكتيكي مميز.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان "يُدمران" مخططات ريال مدريد الصيفية

أفادت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في طريقهما إلى "تدمير" مخططات ريال مدريد لدعم خط الدفاع في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة بايرن تسعى للتخلص من لوكاس هيرنانديز بعد عام واحد من ضمه وسط ترقب من باريس سان جيرمان، على أن يذهب النادي الألماني بعدها للتعاقد مع دييجو كارلوس، مدافع إشبيلية.

وبالنسبة لريال مدريد، فإن الثنائي هيرنانديز وكارلوس هما المختاران لدعم مركز قلب الدفاع، ومع وجود مخططات ألمانية فرنسية تتعارض مع ذلك، ستكون مهمة إدارة فلورنتينو بيريز صعبة للغاية.