أخبار ريال مدريد: صراع مع برشلونة على المنبوذ في آرسنال!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 25 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 25 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 25 يونيو 2020:

ريال مدريد ينافس برشلونة على ماتيو جندوزي!

رغم الأداء المتواضع الذي يظهر به رفقة آرسنال، لكن تقارير من الصحافة الفرنسية أكدت أن ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع ماتيو جندوزي.

وترجع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جندوزي بناء على الحب الجم من المدرب زيدان له، بينما يُنظر إليه في برشلونة على أنه خيار تكتيكي مميز.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان "يُدمران" مخططات ريال مدريد الصيفية

أفادت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في طريقهما إلى "تدمير" مخططات ريال مدريد لدعم خط الدفاع في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة بايرن تسعى للتخلص من لوكاس هيرنانديز بعد عام واحد من ضمه وسط ترقب من باريس سان جيرمان، على أن يذهب النادي الألماني بعدها للتعاقد مع دييجو كارلوس، مدافع إشبيلية.

وبالنسبة لريال مدريد، فإن الثنائي هيرنانديز وكارلوس هما المختاران لدعم مركز قلب الدفاع، ومع وجود مخططات ألمانية فرنسية تتعارض مع ذلك، ستكون مهمة إدارة فلورنتينو بيريز صعبة للغاية.

زيدان يتمنى اعتزال راموس في ريال مدريد

يعتقد زين الدين زيدان أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس سيعتزل في ملعب سانتياجو برنابيو رغم وجود العديد من التكهنات حول مستقبله.

ينتهي عقد راموس في نهاية موسم 2020-21، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 35 عامًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان المدافع سيبقى في العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد يراقب وضع سانشو

زعمت تقارير صحفية ألمانية أن بوروسيا دورتموند قد حدد 129 مليون يورو كقيمة مادية للموافقة على رحيل جادون سانشو.

ريال مدريد يراقب عن كثب الأمر من أجل الانقضاض على اللاعب، بينما ترجح الصحف أن مانشستر يونايتد هو الأقرب للتعاقد معه.

باريس سان جيرمان يضغط لخطف كوبو

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في مفاوضات لضم تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام باريس بضم اللاعب هذا الصيف، رغم اعتباره أحد نجوم المستقبل لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

باريس سبق وأن حاول التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن كوبو فضل النادي الإسباني، رغم العرض المالي الضخم من النادي الفرنسي براتب سنوي تصل قيمته إلى 4 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 29 نادياً أرسلوا خطابات لريال من أجل التعاقد مع اللاعب المعار لصفوف ريال مايوركا، منها لاتسيو وأياكس وريال بيتيس وميلان وريال سوسييداد.