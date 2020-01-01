أخبار ريال مدريد: خطة لضم بوجبا ومبابي وفياريال قد ينهي عقد كوبو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 21 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020:

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا ومبابي

اللوس بلانكوس يهدفون إلى الحصول على نجمين مميزين في الصيف.

ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع كيليان مبابي وبول بوجبا في الصيف، بحسب 90min.

سوف يسعون لدفع ثمن مبابي على أقساط، مما يمنحهم ميزانية للتوقيع مع بوجبا من مانشستر يونايتد.

إنتر يدخل السباق على نجم ريال مدريد

من المقرر أن يغادر إيسكو ريال مدريد، ولديه نادٍ جديد يطارده، وفقًا لأوكي دياريو.

إنتر هو أحدث فريق في السباق للاعب خط الوسط، ولكن سيتعين عليه التنافس مع آرسنال ويوفنتوس وميلان للتعاقد معه

مورينيو يتواصل مع مودريتش للعودة إلى توتنهام

أمضى الفائز بجائزة الكرة الذهبية أربع سنوات في توتنهام.

قال الصحفي إدواردو إندا لـ El Chiringuito إن جوزيه مورينيو كان على اتصال مع لوكا مودريتش بشأن العودة إلى توتنهام.

وبحسب ما ورد يجري مودريتش محادثات مع ريال مدريد بشأن عقد جديد لكن مورينيو قد يحاول إبعاده عن السانتياجو برنابيو.

ريال مدريد ينضم للصراع على بيسوما

ريال مدريد هو آخر فريق أبدى اهتمامه بلاعب خط وسط برايتون إيف بيسوما، حسب ديفينسا سنترال.

تم ربط ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال بغارة على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم نجم مالي الدولي، لكن عمالقة الدوري الإسباني يمكنهم أيضًا حسم المعركة.

فياريال قد ينهي إعارة لاعب ريال مدريد في يناير

قد يُنهي فياريال إعارة تاكيفوسا كوبو في أوائل يناير، وفقًا لما أوردته AS.

يرى أوناي إيمري مدرب فياريال، أن اللاعب المُعار من ريال مدريد راتبه مُكلف مع حاجة النادي لخفض فاتورة رواتبه.