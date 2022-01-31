أخبار ريال مدريد: انتهاء سوق يناير .. وخيار مستقبلي لدعم الوسط

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 31 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 31 يناير 2022:

شبكة "cope" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد لن يقدم على أي تحركات خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وقرر ريال مدريد عدم رحيل أي لاعب في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، أو التعاقد مع أي لاعب لتدعيم صفوفه في يناير.

وبهذا فإن سوق الانتقالات انتهى بالنسبة إلى ريال مدريد في يناير، في انتظار صيف ساخن للغاية.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يراقب السويسري فابيان ريدير لاعب نادي يونج بويز، ليكون بديلًا للبرازيلي كاسيميرو.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن ريال مدريد قد يتحرك للتعاقد مع ريدير، 19 عامًا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ليفربول الإنجليزي تفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع البرتغالي فابيو كارفاليو مهاجم فولهام.

كارفاليو كان على رادار ريال مدريد عندما قرر عدم التجديد مع فولهام، لكن ليفربول قرر التدخل ومحاولة إقناع النادي اللندني بالحصول على خدمات اللاعب قبل نهاية عقده، ودفع قيمة مالية معقولة إلى فولهام.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اسم فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي عاد ليتم تداوله في أروقة ريال مدريد لتدعيم الوسط في الموسم المقبل.

عقد رويز مع نابولي ينتهي في صيف 2023، ويعد واحدًا من المرشحين المفضلين لدى إدارة ريال مدريد لتعزيز الفريق.