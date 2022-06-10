أخبار ريال مدريد: أسينسيو يرحل بنهاية عقده ولا تغيير في هجوم الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 10 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 10 يونيو 2022:

زيدان يقرب بوجبا من باريس سان جيرمان

سيبايوس يقرر العودة لريال بيتيس

أسينسيو يخطط للرحيل مجانًا من ريال مدريد

ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع مهاجم هذا الصيف

زيدان يقرب بوجبا من باريس سان جيرمان

يستعد بول بوجبا الذي غادر مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده للعودة ليوفنتوس من جديد، إلا في حالة وصول زيدان لمقعد قيادة باريس سان جيرمان، وذلك وفقًا لـ RMC Sport.

مدرب ريال مدريد السابق حاول أكثر من مرة ضم بوجبا خلال وجوده في سانتياجو بيرنابيو، لكنه فشل في لم الشمل مع مواطنه.

ورغم قرب بول بوجبا من يوفنتوس، إلا أن هناك الكثير من الأخبار التي تشير إلى اهتمام الملكي به في الأيام السابقة، لكن بعد ضم تشواميني المنتظر، يبدو أن الفرنسي سيلعب الموسم القادم لبطل الدوري الفرنسي أو كبير الدوري الإيطالي.

سيبايوس يقرر العودة لريال بيتيس

بحسب صحيفة سبورت، فإن داني سيبايوس قرر العودة لنادي القديم ريال بيتيس في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

ينتهي عقد اللعب مع ريال مدريد الصيف القادم، لكنه لا يرغب في التجديد لعدم حصوله على فرصة للعب بشكلٍ كبير منذ عودته من آرسنال الذي كان معارًا له الصيف الماضي.

ريال لن يوقع المزيد من المهاجمين هذا الصيف

ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع مهاجم هذا الصيف

بعد خسارة كيليان مبابي الذي جدد مع باريس سان جيرمان، تشير الأخبار إلى أن ريال مدريد قرر التضحية بأحد مهاجميه ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

ومع ذلك، وبحسب مع جاء في COPE، فإن الملكي سيبدأ الموسم المقبل بنفس الأسماء التي اعتمد عليها الموسم الماضي، كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

أسينسيو يخطط للرحيل مجانًا من ريال مدريد

بحسب تقارير نشرت على ديفينسا سنترال، فإن ماركو أسينسيو قرر البقاء الموسم القادم مع ريال مدريد والرحيل مجانًا مع نهاية عقده الصيف القادم.

ويرغب كارلو أنشيلوتي في تجديد عقد اللاعب، رغم اعتماده مع نهاية الموسم الماضي بشكلٍ أكبر على رودريجو وفالفيردي وترك أسينسيو كخيار على مقاعد البدلاء.