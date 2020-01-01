أخبار برشلونة: نيمار لا يكفيه عقد واحد وأرتور يهدد صفقة بيانيتش

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 30 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 30 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 30 مايو 2020:

روسيل: على برشلونة توقيع عقدين مع نيمار

أشار ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة إلى أن سيعيد نيمار للكامب نو إذا كان الأمر بيده، لكنه سيوقع معه عقدين الأول رياض والثاني سلوكي.

انتقل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وتشير العديد من الأخبار إلى أن الكتلان في سعي لإعادته مرةً أخرى في سوق الانتقالات.

وقال روسيل في برنامج عبر الراديو: "لو كنت رئيس برشلونة سأحاول التوقيع مع نيمار. إنه ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ميسي ويتناسب تمامًا مع فلسفة النادي".

واستطرد: "ولكن من خلال الخبرة، سأوقع معه عقدين أحدهما رياضي والآخر سلوكي".

فيروس كورونا قد يعيد نيمار لبرشلونة

بحسب تقارير نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية، فإن هناك عدد من نجوم باريس سان جيرمان يرفضون تخفيض رواتبهم بنسبة 70% لتقليل النفقات بعد الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار أحد هؤلاء اللاعبون، بالإضافة إلى آندير هيريرا وإيدينسون كافاني وتياجو سيلفا.

ومع رفض البرازيلي هذا الإجراء، قد تشهد الأيام القادمة موافقة العاصمي الفرنسي على رحيله لبرشلونة بسعر أقل من الذي كلفهم ضمه، وذلك لتقليل راتبه على الأقل.

فيدال يرغب في اللعب لبوكا جونيورز

أدلى جاري ميديل بتصريحات لراديو كونتنينتال عن زميله في منتخب تشيلي أرتورو فيدال، وأشار إلى رغبته القوية في لعب نجم برشلونة لبوكا جونيورز.

وقال لاعب بولونيا: "أرتورو يريد اللعب للبوكا معي أو بدوني".

وأضاف: "هو يحب البوكا كثيرًا ويتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الوحيد الذي يحب الفريق الأرجنتيني ومتشوق للعب فيه".

صفقة بيانيتش في مهب الريح

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن صفقة انضمام ميراليم بيانيتش لبرشلونة في سوق الانتقالات أصبحت في خطرٍ كبير.

كان البلاوجرانا يتطلع لصفقة تبادلية ينمض بموجبها أرتور ليوفنتوس مقابل انضمام البوسني، لكن البرازيلي متشبث بالبقاء وقد صرح بذلك من قبل.

أبدى البيانكونيري انفتاحه على اقتراح الكتلان، لكن الآن وبعد تصريحات متوسط ميدان السليساو أصبحت حركة المفاوضات بطيئة بين الفريقين، وهو ما قد يسهل انضمام بيانيتش لباريس سان جيرمان بدلاً من برشلونة .

ديمبيلي على رادار ليفربول

بحسب موندو ديبورتيفو فإن جناح برشلونة عثمان ديمبيلي محل اهتمام في ليفربول .

لطالما كان يورجن كلوب معجبًا بالفرنسي المتوقع مغادرته الكامب نو مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط ديمبيلي أيضًا بالانضمام ليوفنتوس مع بداية الميركاتو، وذلك بعد معاناته مع الكتلان منذ بداية موسم 2019-20 بسبب الإصابة.

برشلونة لا يستبعد رحيل أرتور

يرفض برشلونة استبعاد خيار الرحيل في سوق الانتقالات لأرتور بحسب ما ذكرته آس.

تم عرض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على يوفنتوس مقابل ميراليم بيانيتش، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

لا يزال بإمكان الكتلان التخلص من البرازيلي على الرغم من موقفه، لكن القرار النهائي بشأن مستقبله لن يتم اتخاذه حتى نهاية الموسم.