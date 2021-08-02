تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021:

المفاوضات انتهت .. ميسي يتفق مع إدارة برشلونة على عقده الجديد

حسمت إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا عقد ليونيل ميسي الجديد ليعود مرة أخرى لاعبًا لصفوف النادي الكتالوني.

عقد ميسي انتهى يوم 30 يونيو الماضي وأصبح البرغوث بلا فريق لأكثر من شهر حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإنّ ميسي اتفق مع برشلونة على توقيع عقد جديد ينتهي في صيف 2026 على أن يخفض راتبه بنسبة 50% وأنّ المفاوضات أُغلقت بالفعل بين الطرفين وتمت صياغة العقود.

وأوضحت الصحيفة أنّ ميسي سوف يوقع على عقده الجديد خلال أيام (بعد العودة من العطلة) إلا أنّ ما يؤجل الأمر هو محاولة جوان لابورتا لتقليص حجم الرواتب خلال الفترة الماضية ليتمكن من تسجيل البرغوث في قائمة الفريق بالدوري الإسباني.

نجم أتلتيكو مدريد مطلوب في برشلونة

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن برشلونة مازال يرغب في التعاقد مع ساؤول نيجيز نجم أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ارتبط اللاعب مع البلاوجرانا عندما كان يرغب النادي عقد صفقة تبادلية مع الفريق العاصمي بضم ساؤول مقابل التخلي عن جريزمان، ويبدو أن الروخيبلانكوس منفتح على العرض.

ريناتو سانشيز يحلم باللعب لبرشلونة

أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن ريناتو سانشيز نجم ليل الفرنسي يحلم باللعب لنادي برشلونة.

ارتبط اسم اللاعب بالنادي الكتالوني في بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن يبدو أن حلم اللعب للبلاوجرانا تأجل.

أومتيتي يوافق على ترك برشلونة

ذكرت "سبورت" أن صامويل أومتيتي أصبح منفتحاً على فكرة ترك برشلونة ولكن فقط على سبيل الإعارة.

ويريد برشلونة التخلص من الفرنسي وراتبه ولكن الأخير يريد التحكم في مستقبله واختيار فريقه الجديد بحسب التقرير.

أليجري يُصر على إنقاذ برشلونة

ألمح أليجري عن رغبته في عودة البوسني بيانيتش إلى يوفنتوس وقال عقب اللقاء الودي مع مونزا: "سأحييه قبل اللقاء الودي مع برشلونة في كأس جوان جامبر. منحني انتصارات عظيمة، والآن هو لاعب في برشلونة، أفكر في الدفع برامسي أمام المدافعين" في إشارة ربما لرغبته في التعاقد مع ميراليم ليكمل خط وسطه.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية قالت إن اللاعب البوسني يفكر فقط في العودة إلى يوفنتوس حال خروجه من برشلونة.

وكان بيانيتش قد انتقل الموسم الماضي من يوفنتوس إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو.