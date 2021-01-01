ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات السعودي 2021؟

تعرف على أخبار الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ما هي التعاقدات الجديدة ومن هم الراحلون عن الزعيم في الميركاتو؟ وأكثر من ذلك..

يخوض الهلال هذا الموسم مشوار للمنافسة على جميع الألقاب كعادته كنادي بطولات، حيث يسعى الزعيم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي لحسم اللقب والفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، خاصةً بعد الخروج من كأس الملك.

وتحاول إدارة النادي والمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو تعزيز صفوف الفريق أثناء سوق الانتقالات الشتوية 2021، رغم تحقيق الفريق لنتائج جيدة إلا أنه بين إصابة ورغبة بعض اللاعبين في الرحيل جعلت الإدارة تضع عينيها على بعض اللاعبين لتعويض الرحيل المحتمل لبعض اللاعبين، وتدعيم الفريق.

وفي هذا التقرير سنتعرف على التعاقدات المحتملة لنادي الهلال في شتاء 2021.

محدث - أخبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2021

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

ضم الهلال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات السعودي الشتوي 2021 لاعب الشباب عبد الله الحمدان، وهي أول صفقات الزعيم في ميركاتو الشتاء.

كان الهلال قد تعاقد بالفعل مع المهاجم الدولي لمدة خمسة أعوام بدايةً من الموسم المقبل، لكن لاحتياج الفريق له قرر الزعيم شراء المدة المتبقية من عقده مع الليث الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صفقات الهلال الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021

اللاعب الفريق عبد الله الحمدان الشباب

من رحل عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

الراحل الأول من نادي الهلال هو النجم السوري عمر خربين ، حيث اتفق اللاعب مع الفريق على إنهاء عقده بالتراضي مع بداية سوق الانتقالات الشتوية، وانضم السوري الدولي إلى نادي الوحدة الإماراتي بعد المخالصة مع الزعيم.

وبجانب خربين، فتمت إعارة الشاب منصور فايز البيشي صاحب الـ 20 عامًا إلى فريق الرائد، كما انتقل المدافع محمد الناصر لنادي البكيرية بنظام الإعارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية 2021.