أخبار الهلال: الصفقات الجديدة والمحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الصيفية 2021

تعرف على الصفقات الجديدة والمحتملة للهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي الذي يبدأ في يونيو..

كان الموسم الماضي صعبًا على الهلال في جميع البطولات، لكنه نجح في الخروج منه بالفوز بلقب الدوري السعودي.

عانى نادي الهلال كثيرًا طوال الموسم، واستبدل أكثر من مدرب، حتى تعاقد أخيرًا مع نهاية الموسم مع مدرب موناكو السابق ليوناردو جارديم.

ظهر احتياج الزعيم للتدعيم في أكثر من مركز في الموسم الماضي، وبالفعل تحركت الإدارة حتى قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021 وأبرم صفقة حتى قبل فتح باب الميركاتو.

فما هي الصفقات الرسمية والمحتملة للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل من الأزرق؟ جول يقدم لك الإجابة..

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ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

أبرم الهلال صفقتين قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، كما تعاقد مع المدرب ليوناردو جارديم كما سبق الذكر.

حمد اليامي - القادسية

تعاقد نادي الهلال مع حمد اليامي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، على أن ينضم مع نهاية الموسم أي في ميركاتو الصيف.

كان اليامي قد دخل في الفترة الحرة في الشتاء، فسارعت الإدارة بالتعاقد معه مجانًا لمدة 4 سنوات، على أن ينضم بنهاية عقده مع القادسية.

موسى ماريجا - بورتو

لاحظ مشجعو الهلال تراجع مستوى بافيتمبي جوميس في فترات كثيرة من الموسم الماضي، وذلك على الرغم من فوزه بلقب هداف الدوري السعودي.

تحركت إدارة الهلال قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021 وضمت نجم عالمي جديد، هو موسى ماريجا لاعب نادي بورتو، وذلك في صفقة انتقالٍ حر.

سيمتد عقد الماريجا مع نادي الهلال لمدة 3 مواسم، وسيتحصل على راتب 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى تقاضيه 5 ملايين بمجرد التوقيع على العقد.

تفاصيل أكثر عن صفقة ماريجا من هنا..

صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021

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ما هي الصفقات المحتملة للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ارتبط اسم الهلال بعدد من الأسماء لضمها في سوق الانتقالات الصيفية 2021..

يونس بلهندة

فسخ اللاعب تعاقده مع جلطة سراي خلال الموسم، وذلك بعد أزمة مع الإدارة.

في مايو الماضي، أشار موقع "lions delatlas" المتخصص في شؤون اللاعبين المغاربة، إلى أن اللاعب توصل لاتفاق مع الهلال للانضمام له في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن الزعيم لم يعلن حتى الآن.

دودو - بالميراس

بعد فشل الهلال في ضم تاليسكا الذي انتقل للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021، خرجت أخبار تشير إلى أن الزعيم قريب من ضم اللاعب دودو.

وبحسب موقع ياهو، فإن نادي الهلال يدرس تقديم عرض للبرازيلي الذي كان معارًا الموسم الماضي من بالميراس للدحيل القطري.

جيورجيان دي أراسكايتا - فلامنجو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن اقتراب الهلال من حسم صفقة جيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى للانضمام للزعيم في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ماريو ماندجوكيتش

قضى ماريو ماندجوكيتش النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف ميلان الإيطالي، وذلك قبل أن يصبح لاعب حر بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد" السعودية في مايو الماضي، فإن ماندجوكيتش دخل دائرة اهتمامات الهلال بقوة من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

فلورين تاناسي - ستيوا بوخارست

أشارت قناة "ديجي سبورت" الرومانية إلى أن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرض لنادي ستيوا بوخارست الروماني من أجل ضم صناع الألعاب فلورين تاناسي.

كما أكدت تقارير صحفية، على أن الهلال ينافس عدة أندية للحصول على خدمات تاناسي، حيث لن تقل الصفقة عن 5 ملايين يورو.

وهذه الأندية هي: "طرابزون سبور وباشاك شهير من تركيا، أندرلخت البلجيكي، نيويورك الأمريكي، مارسيليا الفرنسي".

من يرحل عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يرحل عن الهلال أي لاعب بشكلٍ رسمي حتى الآن، لكن بحسب الأخبار، فإن سوق الانتقالات الصيفية 2021 سيشهد رحيل بعض نجوم الزعيم.

زفقًا للأخبار، فإن أول المرشحين للرحيل من نادي الهلال في ميركاتو الصيف هما المحترفين أندريه كاريلو وسيباستيان جيوفينكو ، وهو ما يفسر ربط اسم الأزرق بعدد من اللاعبين الأجانب الذين بإمكانهم اللعب في نفس مراكزهما.

يرغب البيروفي كاريلو في خوض تجربة جديدة وقد تحدث في وقتٍ سابق عن ذلك، كما أشارت صحيفة "El Futbolero" البيروفية، إلى أن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم اللاعب.

لاعب آخر قد يرحل عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021 هو مدالله العليان ، فبحسب مصادر جول فإن إدارة الأهلي السعودي عادت لاتصالاتها مرةً أخرى مع إدارة الزعيم من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

وتبدو إدارة الهلال متقبلة هذه المرة رحيل العليان، فبعد ضم حمد اليامي أصبح الفريق يمتلك 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن هم محمد البريك وأمير كردي بجانب اليامي والعليان.