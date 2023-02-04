احذر يا دياز من مصير جارديم .. كأس العالم للأندية "مقبرة" مدربين الهلال؟

هل يُكرر دياز ما فعله جارديم النسخة الماضية من مونديال الأندية؟

تستطيع أن تقول تأهل الهلال غطى على أمور كثيرة تسببت في حالة عدم الرضا بين جماهير الزرقاء، التي هاجمت المدرب الأرجنتيني رامون دياز كثيرًا خلال سير المباراة.

وأصبح الهلال الآن عليه أن يرمي كل شيء خلفه، ويستعد جيدًا لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام نادي فلامنجو البرازيلي، ولكن هل يتعلم دياز من أخطائه؟

المدرب الأرجنتيني يسير بخطى ثابته نحو تكرار سيناريو النسخة الماضية من مونديال الأندية، حينما قدم الهلال رفقة ليوناردو جارديم المدرب السابق للفريق، نتائج ومستويات جيدة في أول مباراتين، ليخسر أمام الأهلي المصري برباعية.

وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ولكن ما زالت الأمور في يد رامون دياز، التي قد يستطيع أن يقلب الأمور ويجعلها لصالحه، وذلك بتحقيق إنجاز تاريخي بالانتصار على فلامنجو والوصول إلى نهائي المونديال.

أو الاستسلام في نصف النهائي والاكتفاء بما قدمه بالفوز على الوداد بين جماهيره، والخسارة واللعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وعلى دياز الاختيار الآن، إما تكرار ما حدث العام الماضي، والخسارة بنتيجة ثقيلة، أو تحقيق الإنجاز الذي يضمن له البقاء والاستمرار مع الزعيم مدة أطول.