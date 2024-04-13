"احذروا من عودته" .. وليد الفراج يكشف عن منافس مفاجئ يهدد مستقبل الهلال!

"لديهم خطة مميزة للمنافسة على البطولاتت"

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أشاد الإعلامي وليد الفراج، بتجربة نادي القادسية السعودي وإدارته في التعامل مع ملف فريق كرة القدم.

ويسير القادسية بخطوات ثابتة نحو التأهل إلى دوري المحترفين السعودي (دوري روشن)، حيث يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه العروبة، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المنافسات.

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وتحدث وليد الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، عن تجربة القادسية المميزة هذا الموسم، قائلًا: "القادسية يجهز لشيء ليس سهلًا في الموسم المقبل".

وأضاف: "لديهم خطة مميزة ليست فقط للمشاركة بقوة في دوري روشن خلال الموسم المقبل، لكن للدخول في زمرة المنافسة على البطولات".

وتابع الفراج: "أعتقد أن تكون تجربة القادسية ستكون أكبر مُهدد مستقبلي لطريقة الهلال في إدارة اللعبة. سأخبركم بالتفاصيل كاملة في حلقة الغد".

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يذكر أن القادسية كان قد ودع دوري المحترفين السعودي، خلال موسم 2020-2021، ولم ينجح في العودة حتى الآن، لكنه يحتل صدارة دوري الدرجة الأولى وفي طريقه لحجز مكان بين الكبار من جديد.

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