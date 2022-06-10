إجراءات رادعة .. محامي شراحيلي يشكو المتجاوزين

محامي مدافع الشباب يتحرك ضد من تجاوزوا بحق موكله

أكد نبيل آل سهيل، محامي أحمد شراحيلي مدافع نادي الشباب، على أنه بصدد رفع شكوى رسمية ضد أطراف بالوسط الرياضي تجاوزت ضد اللاعب، بعد شكوى ناديه ضد الاتحاد.

ما هي قضية شراحيلي؟

العميد أعلن في الميركاتو الشتوي الماضي تعاقده مع مدافع الشباب في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الليث الأبيض، على أن ينضم لصفوفه بنهاية الموسم الجاري.

الشباب وقتها أصدر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن اللاعب كان موافقًا على تجديد العقد، لكنه فجأة تراجع وأخبر إدارة النادي بالرحيل بنهاية الموسم.

الحديث عن الصفقة انتهى وقتها دون مشكلات، وشارك لاعب الليوث في العديد من المباريات بعدها، لكن البلطان فجر مفاجأة خلال الأيام الماضية بتقديمه شكوى ضد النادي الجداوي.

شكوى الشباب تأتي بداعي أن الاتحاد فاوض اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

ماذا قال محامي شراحيلي؟

آل سهيل قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "تم توجيهي من قِبل اللاعب وعبد الله الخليفة، وكيل أعماله، برصد التجاوزات والإساءات من قِبل أشخاص، تبنّوا رأي الطرف الشبابي، وتجاوزوا الحد الأدبي والقانوني في تناول الموضوع".

وتابع: "سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق هؤلاء، وفق القانون، ونحن لا نصادر حق إدارة الشباب في تقديم شكوى للجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على سلامة موقف موكلي في توقيعه للاتحاد، يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي".

واختتم محامي شراحيلي تصريحاته قائلًا: "لن نرد على شكوى الشباب إلا إذا وصل استفسار رسمي من قِبل لجنة الاحتراف، تطلب فيه إفادة اللاعب".

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