اجتماع وفحوصات طبية لبيكيه ونجوم إسبانيا

إجراءات تمهيدية لعودة كرة القدم إلى إسبانيا

اجتمع وزير الصحة الإسباني مع 4 من أبرز نجوم الليجا وهو جيرارد بيكيه من برشلونة وداني كارفاخال من ريال مدريد وكوكي من أتلتيكو مدريد وآسيير إياراميندي من ريال سوسييداد.

وأجرى وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا وفرناندو سيمون درجة حرارة كرة القدم في اجتماع مع هؤلاء اللاعبين الأربعة. كما شاركت إيرين لوزانو.

ونسق وزير الصحة مؤتمرًا بالفيديو دعي إليه قادة الفرق الإسبانية الأربعة الذين شاركوا في هذا الموسم ولعبوا منافسات دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

واهتم سلفادور إيلا بصحة لاعبي كرة القدم وسلامتهم وأكد لهم أن البروتوكول الذي وافقت عليه وزارته هو الأكثر تقدمًا في أوروبا.

وفي غضون ذلك، أخبر اللاعبون الوزير بأنهم كانوا يتمنون لو كان لديهم المزيد من الوقت قبل العودة للمنافسات، الأمر الذي أصر بيكيه عليه، وهو اللاعب الذي قدم بالفعل نفس المطالب الطيبة من قبل.

وخلال الاجتماع حضر كارفاخال بدلًا من سيرخيو راموس ولكنه قال إن لاعبي ريال مدريد يحترمون قرارات البلاد ويثقون في القواعد التي أقرتها وزارة الصحة.

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يذكر أن منافسات الدوري الإسباني ستعود في الثالث عشر من يونيو الجاري وسط إجراءات مشددة لكي لا يتفشى الوباء في البلاد من جديد.