اجتماع مع تين هاج يحسم مصير شارة قيادة مانشستر يونايتد!

من المقرر أن يحسم إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد مصير شارة القيادة بعد اجتماع في يوليو المقبل.

من المقرر أن يعقد هاري ماجواير مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اجتماعًا مع الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق "الشياطين الحمر"، حول مستقبل دوره كقائد للفريق.

وكافح ماجواير لإيجاد أفضل أداء له من انتقاله إلى مانشستر يونايتد من ليستر سيتي في 2019، في صفقة تخطت قيمتها 90 مليون يورو، ليكون أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وتلقى هاري ماجواير صافرات استهجان من مشجعي منتخب إنجلترا، عندما واجه "الأسود الثلاثة" منتخب ساحل العاج في مارس الماضي على ملعب "ويمبلي".

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تين هاج سيتحدث مع ماجواير قبل أن يبدأ المدرب الهولندي عهده في "أولد ترافورد".

أداء ماجواير خلال الموسم الماضي أثار الكثير من علامات الاستفهام، وغالبا ما كانت أصابع الاتهام تشير إليه في سوء أداء خط الدفاع.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس، وفقد التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وطالبت أصوات منتظمة خلال الموسم الماضي تشكك في قدرات ماجواير القيادية، والآن يريد تين هاج أن يستقر على دور المدافع الدولي.

وحتى الآن، لم يلتق ماجواير مع تين هاج شخصيًا، حيث يتواجد مدافع مانشستر يونايتد مع منتخب إنجلترا الذي يخوض فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يجتمع تين هاج مع فريقه الجديد في 27 يونيو الجاري، لبدء فترة التحضير للموسم الجديد، لكن مع منح اللاعبين الدوليين استراحة إضافية.

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