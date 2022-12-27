اجتماع لم يتم .. هل فشلت صفقة انضمام رونالدو للنصر؟

تطور ملفت في الصفقة التي باتت حديث العالم الكروي

Shahid

لا يعلو صوت في عالم كرة القدم حاليًا على مستقبل كريستيانو رونالدو عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وارتباطه القوي بالانضمام للنصر السعودي.

مصادر عديدة أبرزها صحيفة ماركا أكدت توصل اللاعب البرتغالي لاتفاق مع النادي السعودي على الانضمام له مطلع يناير القادم وتوقيعه على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

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موقع كووورة السعودي كشف اليوم الثلاثاء عن تطور ملفت في الصفقة، حيث نقل عن مصدر مسؤول في النصر قوله "كان من المفترض أن يجتمع رونالدو يوم أمس الإثنين مع ممثلين عن النصر في مدريد، لكن الاجتماع لم يتم".

ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي أدت لإلغاء الاجتماع الذي كما يبدو كان سيكون حاسمًا في مسار الصفقة، وقد يكون إلغاؤه إشارة على تراجع اللاعب وانهيار الصفقة تمامًا.

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مؤخرًا، وبناءً على معلومات وصلته، أن رونالدو سيلعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

Shahid