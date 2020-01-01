اجتماع عاجل في برشلونة بسبب فيروس كورونا

بارتوميو يجتمع مع كيكي سيتين وموظفي النادي لشرح تفاصيل حول آثار فيروس كورونا

يلتقي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مع العاملين في النادي والمدرب كيكي سيتين في اجتماع طارئ لبحث مستجدات الوضع وآثار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بتعليق منافسات الليجا بعد خضوع لاعبي ريال مدريد للحجر الصحي، الأمر الذي جاء عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي كرة السلة.

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وسيجتمع بارتوميو ظهر اليوم مع موظفي نادي برشلونة وعلى رأسهم المدير الفني كيكي سيتين من أجل إبلاغهم بالتدابير المتخذة من قبل النادي في مواجهة الفيروس المنتشر.

كما سيشرح للمدير الفني والمساعدين كيف سيكون الوضع مع الاتحاد الأوروبي بعد القرار بإيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأعلن برشلونة إلغاء تدريبات الفريق بداية من يوم الجمعة، وذلك بعد توقف المنافسات المحلية والأوروبية المقبلة للفريق.

وكان برشلونة قد احتاج إلى الاجتماع من أجل مناقشة وضعية مباراة نابولي في إياب ثمن النهائي لدوري الأبطال، بعد خضوع إيطاليا للحجر الصحي.

ولكن ذلك الأمر لم يعد مطروحًا بسبب تعليق كافة المسابقات الأوروبية لحين السيطرة على الفيروس، وهو ما يجعل في الأمور مستجدات أخرى للمناقشة.

رسميًا.. إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

يذكر أن فيروس كورونا بدأ يداهم لاعبي ومدربي الأندية الأوروبية، حيث أصيب مايكل أرتيتا مدرب أرسنال ودانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ولاعب سامبدوريا مانولو جابياديني به في الساعات الأخيرة.