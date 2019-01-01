اجتماع شرفي في الأهلي لحسم مستقبل النادي

يستهدف من هذا الاجتماع للتشاور حول مستقبل النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية توجيه عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، دعوة إلى أعضاء الشرف لحسم موقف رئاسة النادي.

التقارير أشارت إلى أن بن مشعل يستهدف من هذا الاجتماع للتشاور حول مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة.

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وكان سمو الأمير منصور بن مشعل قد أعلن ترشحه رسميًا لرئاسة النادي الأهلي الفترة المقبلة، في ظل وجود رغبة لدى عبدالله بترجي الرئيس الحالي الترشح لرئاسة النادي أيضًا.

ومن المنتظر أن يحسم هذا الاجتماع بشكل كبير مصير رئيس النادي الأهلي المُقبل في حال توصل أعضاء شرف النادي إلى اتفاق.

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يُذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الخامس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة.