اجتماع بين لاسارتي والسولية في مران الأهلي

لاسارتي يواصل الاجتماع بينه وبين لاعبيه وهذه المرة ينفرد بالسولية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع لاعب خط الوسط عمرو السولية قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.

وكان لاسارتي قد اجتمع بأكثر من لاعب بشكل منفرد خلال الأيام الماضية من أجل منافشة بعض الأمور الخاصة فيما تبقى من الموسم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة الهامة القادمة فيما تبقى من الدوري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

ومن المفترض أن يكون عمرو السولية أحد أهم رجال المرحلة المقبلة نظرًا لقيمته الفنية التي يحتاجها الأهلي في المباريات الحاسمة.

ويعد السولية أحد أصحاب الحالة البدنية الجيدة في الوقت الحالي نظرًا لغيابه عن صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

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ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب مساء الأربعاء القادم في إطار منافسات الدوري الممتاز، في مباراة ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.