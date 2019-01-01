الدوري المصري الممتاز

اجتماع بين لاسارتي والسولية في مران الأهلي

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Petrojet vs Al Ahly - 25-10-2016
لاسارتي يواصل الاجتماع بينه وبين لاعبيه وهذه المرة ينفرد بالسولية

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع  لاعب خط الوسط عمرو السولية قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.

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وكان لاسارتي قد اجتمع بأكثر من لاعب بشكل منفرد خلال الأيام الماضية من أجل منافشة بعض الأمور الخاصة فيما تبقى من الموسم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة الهامة القادمة فيما تبقى من الدوري.

ومن المفترض أن يكون عمرو السولية أحد أهم رجال المرحلة المقبلة نظرًا لقيمته الفنية التي يحتاجها الأهلي في المباريات الحاسمة.

ويعد السولية أحد أصحاب الحالة البدنية الجيدة في الوقت الحالي نظرًا لغيابه عن صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

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ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب  مساء الأربعاء القادم في إطار منافسات الدوري الممتاز، في مباراة ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

 

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