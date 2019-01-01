اجتماع بين إدارة مانشستر يونايتد وتويتر بسبب بوجبا

أزمة كبيرة ستجعل إدارة مانشستر يونايتد تجتمع مع إدارة تويتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

سيعقد ممثلو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اجتماعاً مع ممثلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة الأحداث العنصرية التي كانت على بوجبا لاعب الفريق.

وتم مهاجمة بوجبا ووصفة بأوصاف عنصرية، عقب إهداره ركلة جزاء لفريقه يوم الإثنين الماضي، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وكانت أمام ولفرهامبتون.

شرطة مدينة مانشستر، أخبرت شبكة سكاي سبورت بأنه لم يتم إجراء أي تحقيق رسمي في الانتهاكات الموجهة نحو اللاعب، لأنه لم يتم حتى الآن تقديم شكوى محددة.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت إدارة تويتر على مناهضة العنصرية، في أعقاب الإساءة التي كانت على لاعب تشيلسي الإنجليزي، تامي إبراهام عقب إهداره ركلة جزاء في نهائي السوبر الأوروبي.

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وقال خبير أمني لشبكة سكاي سبورت: "بإمكاننا متابعة عناوين الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه التصرفات، ولكن هذه القوى عادة ما تكون مخصصة للجرمية والإرهاب، ولكن إذا حصلنا على أمر من المحكمة فيمكننا المطالبة فعناوين بريدهم الإليكتروني".