اجتماع الدوحة يحسم مصير نيمار في باريس

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن احتمالية مغادرة نيمار لصفوف نادي باريس سان جيرمان وذلك لرغبة نادي العاصمة في التخلص منه.

وكان نيمار قد تلقى صافرات الاستهجان من جماهير النادي الباريسي في مباراة فريقه أمام بوردو ويرجع ذلك للأداء المتواضع الذي قدمه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أوردته "Téléfoot" فإن إدارة النادي في الدوحة تناقش إمكانية بيع اللاعب لكن المشكلة تكمن في راتبه الضخم الذي قد يجعله يبقى.

حيث من الوارد أن يقدم لنيمار عروضًا جيدة من بعض الأندية المهتمة، لكن المقابل المادي ربما لن يكون مثل ما يأخذه من باريس.

وهذا من شأنه أن يعطل عملية انتقال اللاعب البرازيلي الذي لم يتحدث حتى الآن عن تلك الصافرات التي تلقاها أو حول الانتقادات الواسعة التي طالته.

وكان الجمهور الباريسي قد عبر عن غضبه مما يقدمه نيمار داخل الملعب، معتبرين أنه يمثل ضغط على الفريق.

Selon les informations de Téléfoot, la direction du PSG à Doha est prête à envisager un départ de Neymar, pour la première fois. Mais son salaire reste difficile à assumer pour les prétendants. #PSG pic.twitter.com/HKaQZ0FBJg — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 3, 2022

حيث أن البرازيلي يغيب كثيرًا عن المباريات، ولا يقدم المنتظر منه في المواجهات الكبيرة، وآخرها لقاء ريال مدريد.

وربما أن يكون هذا الغضب هو ما يكتب نهاية نيمار مع الفريق الباريسي الذي بات يفكر الآن في إمكانية رحيله ودراسة الطريقة التي يخرج بها.

جدير بالذكر أن نيمار يستعد مع فريقه اليوم لمواجهة نادي لوريان الفرنسي في الجولة ال 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

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