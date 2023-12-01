بعد اتهام نجم الاتحاد .. حقيقة تورط فيصل الغامدي في إصابة كريم بنزيما

هل تسبب نجم الاتحاد في إصابة كريم بنزيما؟

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خلال الساعات القليلة الماضية، تم توجيه أصابع الاتهام إلى فيصل الغامدي، متوسط ميدان نادي الاتحاد الشاب، في إصابة زميله في الفريق، المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

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بنزيما تعرض لـ"الإصابة"، في المباراة التي فاز فيها الاتحاد على الخليج، بأربعة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

بعض النقاد الاتحاديين، اتهموا الغامدي، بـ"التسبب" في إصابة المهاجم الفرنسي الكبير؛ بعد القفز على ظهره، احتفالًا بالهدف الذي سجله الأخير، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من مباراة الخليج.

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لكن.. الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، نفى أن يكون متوسط ميدان العميد الاتحادي، السبب في إصابة كريم بنزيما، كما يدعي البعض؛ قائلًا: "لا علاقة لهذه القفزة، بالإصابة".

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن بنزيما، تعرض لـ"الإصابة"؛ أثناء تنفيذه الركلة الجزائية التي أحرز منها الهدف الاتحادي الثاني، وذلك من خلال عملية رجوع القدم إلى الخلف، ومن ثم تسديد ودوران القدم للجهة الأخرى.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، أعلنت غياب بنزيما عن نادي الاتحاد؛ لفترة تتراح من أسبوع إلى 10 أيام، بعد هذه الإصابة؛ ما يعني لحاقه بأولى مباريات الفريق، في كأس العالم للأندية 2023، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمقررة في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

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