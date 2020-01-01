اتهام لاعب ريال مدريد السابق بالتجارة في المخدرات

نبأ غير سار..

ألقت السلطات الإسبانية القبض على إدوين كونجو، لاعب ريال مدريد السابق، رفقة 10 أشخاص آخرين في أعقاب عملية للشرطة تتعلق بتهريب المخدرات في البلاد.

وقامت الشرطة باحتجاز اللاعب لمدة ثم أدلى بأقواله وتم الإفراج عنه، ولكن يتوقع أن يتم القبض عليه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا وصل إلى ريال مدريد عام 1999 مقابل 5 ملايين يورو وقد كان هذا هو المبلغ الأكبر لصفقة في تاريخ الكرة الكولومبية حينها.

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الكولومبي لم يفلح كثيرًا في ريال مدريد وأُعير إلى بلد الوليد ومنه إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي، قبل الانضمام إلى تولوز الفرنسي وعاد بعدها إلى النادي الملكي.

الميرينجي قام ببيع كونجو إلى ليفانتي حيث قضى 3 أعوام وانضم بعدها إلى سبورتينج خيخون ثم إلى أندية في الدرجات الأدنى حتى اعتزل في 2009.

الجدير بالذكر أن كونجو قد لعب مؤخرًا في بعض من المباريات الخيرية لأساطير ريال مدريد.