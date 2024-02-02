اتهام خطير .. خيتافي يطلب التحقيق في إهانة بيلينجهام لميسون جرينوود!

ماذا قال النجم الإنجليزي لمواطنه؟

مقطع مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي بين جود بيلينجهام وميسون جرينوود، دفع نادي خيتافي للمطالبة بالتحقيق في الأمر.

الثنائي الإنجليزي لعب وجهًا لوجه، في المواجهة التي جمعت ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، أمس، الخميس، وانتهت بفوز ريال بهدفين نظيفين ليعتلي قمة المسابقة.

وفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن العديد من المستخدمين على مواقع التواصل نشروا هذا المقطع المثير للجدل، والذي يظهر فيه بيلينجهام وهو يسب جرينوود ويصفه بالمغتصب.

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وأشارت إلى أن خيتافي قام بتحليل الفيديو وطلب من المراقب التابع للدوري الإسباني الموجود في الملعب بتسجيل هذه اللحظة في التقرير الذي يتم إعداده في نهاية كل مباراة.

وأوضحت أن خيتافي لا يريد التقدم بشكوى ضد بيلينجهام، لكنه يطلب من رابطة الليجا دراسة الصور والمقاطع واتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه الواقعة.

يذكر أن جرينوود تم اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء على صديقته قبل عامين، ورغم إسقاط التهم الموجهة ضده وعودته لها، إلا أن لعبه في إنجلترا مرة أخرى كان مرفوضًا من الرأي العام، لذلك اضطر مانشستر لإرساله إلى خيتافي على سبيل الإعارة.