بعد اتهامه بتدمير النصر .. مفاجأة من جويدو فينجا والجماهير ترد في "الأول بارك"

تصرف غير متوقع من الرئيس التنفيذي لنادي النصر..

فاجأ الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، المتواجدة في مدرجات ملعب "الأول بارك"؛ على هامش مواجهة العين الإماراتي.

النصر يستضيف في العاشرة من مساء اليوم الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز زعيم الإمارات، بهدف دون رد.

فينجا تواجد في مدرجات "الأول بارك" مع الجماهير النصراوية، قبل دقائق من انطلاق المباراة؛ وفقًا لفيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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ومن ناحيتهم.. قام عشاق قلعة العالمي، بترديد اسم فينجا كثيرًا؛ قبل أن يطالبهم الأخير، بالتوقف عن هذا الأمر، والهتاف للفريق ونجومه.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر، تعرض لهجوم عنيف في الفترة الأخيرة، مع اتهامه بالتسبب في انهيار نتائج الفريق الأول لكرة القدم.